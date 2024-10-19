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        İstanbul'un 4 ilçesinde kadın muhtar sayısı erkekleri geçti

        İstanbul'da 962 mahallenin 198'inde kadın muhtar görev yaparken Beşiktaş, Kadıköy, Beylikdüzü ve Bakırköy'de kadın muhtar sayısı erkekleri geride bıraktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 12:53 Güncelleme: 19.10.2024 - 12:54
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        Megakent'in 4 ilçesinde erkekleri geçtiler
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        İstanbul genelindeki 962 mahallenin 198'inde kadın muhtar görev yapıyor. Kentte kadın muhtarların toplam içerisindeki payı yüzde 20.58.

        AA muhabirinin 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla derlediği bilgiye göre, Beşiktaş'ın 23 mahallesinden 16'sında mühür kadınların elinde bulunuyor. 21 mahalleli Kadıköy'de ise 14 kadın muhtar görev yapıyor. Bu sayı, ilçedeki her 3 muhtardan 2'sinin kadın olduğunu gösteriyor.

        Beylikdüzü'nde 10 mahalleden 6'sını, Bakırköy'de 15 mahalleden 8'ini kadınlar yönetiyor. Avcılar ve Maltepe'de muhtar sayısının yarısı kadınlardan oluşuyor. Avcılar'daki 10 mahalleden 5'i, Maltepe'de 18 mahalleden 9'u kadın muhtarların idaresinde. Adalar, Kağıthane ve Tuzla'da toplam 41 mahallede muhtarlık mührünün tamamı erkeklerin elinde bulunuyor.

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        Önceki dönem tamamı erkek muhtarlardan oluşan Arnavutköy, Bahçelievler ve Sultanbeyli'de bu dönemde birer kadın muhtar görev yapıyor. 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinden sonra sadece birer kadın muhtar çıkaran ilçelerden Bağcılar, Bayrampaşa ve Esenler'de bu sayı 2'ye, Çatalca ve Sultangazi'de 3'e çıktı.

        62 mahallesi bulunan Şile ve 36 mahallesi bulunan Pendik'te 3'er, Silivri'nin 35 mahallesinden 4'ünde, Fatih'in 57 mahallesinden 5'inde, Esenyurt'un da 43 mahallesinden 7'sinde kadın muhtar görev yapıyor. Sarıyer'de 38 muhtardan 8'i, Beyoğlu'nda 45 muhtardan 9'u, Ümraniye'de 35 muhtarın 9'u, Beykoz'da 45 muhtardan 10'u, Üsküdar'da 33 muhtardan 13'ü kadınlardan oluşuyor.

        "BU DÖNEMDE DE BAYAĞI YÜKSELDİ"

        Beşiktaş'ın Türkali Mahallesi'nde 25 yıllık muhtar babasının vefatı üzerine bu göreve seçilen Dilber Öztürk, iki dönemdir seçimlere tek aday olarak girdiğini söyledi.

        Bir çocuk annesi Öztürk, insanlara dokunmaktan ve onlarla iç içe olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

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        Beşiktaş'ta yüzde 69,56 ile 23 mahalleden 16'sının yönetiminin kadınlarda olduğunu belirten Öztürk, şunları kaydetti:

        "İlçede 2019'a doğru kadın muhtar sayımız arttı. Bu dönemde de bayağı yükseldi. Bu çok güzel bir şey. Kadınların ne kadar güçlü olduğu, ayakta durabildiği, her işi kaldırabileceğini gösteriyor. Her ilçede muhakkak bir kadın muhtarın olması lazım. Kadınlar evlerini nasıl çiçek gibi yaparsa mahallelerini de çiçek gibi yapar, olaylara biraz da annelik içgüdüsüyle yaklaşabilir. Gittiğim her toplantıda, 'ilçemizin 16 kadın muhtarı var' diyorum. Bu çok gurur verici."

        "UMARIM TÜRKİYE GENELİNDE BİRAZ DAHA ARTAR"

        Kadıköy Zühtüpaşa Mahallesi Muhtarı Çağla Göksu ise 31 Mart'taki yerel seçimler sonucunda muhtar olduğunu belirtti.

        İki çocuk annesi ve bir torun sahibi olduğunu söyleyen Göksu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Temel Sanat Bilimler bölümünden mezun olduktan sonra bu üniversitede bir süre öğretim üyeliği yaptığını, muhtar seçilene kadar da atölyesinde özel çalışmalarına devam ettiğini anlattı.

        İstanbul'un eski mahallelerinden Zühtüpaşa'nın yaklaşık 10 bin nüfusuyla ilçedeki en küçük mahalle olduğunu kaydeden Göksu, "21 muhtarın içinde bulunduğu WhatsApp grubumuz var. İhtiyaç duyulan malzemeleri buradan fotoğraflayıp 'kime lazım' diye soruyoruz. Bir muhtar arkadaşımız bir ailenin ihtiyacı olduğunu söylediğinde oraya ulaştırılıyor" diye konuştu.

        Kadınların elinin değdiği alanda iletişimin ve yardımlaşmanın çok farklı olabildiğini dile getiren Göksu, "Bunu kendim yaşadım. Kadın olduğum için bana gelerek yardım almak isteyen kadın çok fazla. Çünkü erkek muhtarla bazen özel bir durumunuzu konuşamayabiliyorsunuz ama kadın kadına yardımlaşma boyutunda yardımcı olabilmek kolaylık sağlıyor. Kadınların annelikten gelen sahiplenme ve çevreyi güzelleştirme duygusu biraz farkındalık oluşturuyor. Umarım Türkiye genelinde kadın muhtar sayısı biraz daha artar" ifadelerini kullandı.

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        #yerel haberler
        #istanbul haberleri
        #kadın muhtar
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