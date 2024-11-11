Megan Fox, hamile olduğunu açıkladı
Dünyaca ünlü oyuncu Megan Fox, sosyal medya üzerinden rapçi nişanlısı Machine Gun Kelly'den hamile olduğunu duyurdu
Megan Fox, sosyal medya hesabından geçtiğimiz aylarda ayrılıp yeniden barıştığı nişanlısı, ünlü rapçi Machine Gun Kelly'den hamile olduğunu duyurdu.
Bir yıl önce yaşadığı düşük sonrası bu müjdeli haberi açıklayan Megan Fox, vücudunu siyah boyayarak karnının belirginleştiği bir fotoğraf ve pozitif sonuçlanan gebelik testini takipçileriyle paylaştı.
Paylaşımına, "Hiçbir şey gerçekten kaybolmaz. Tekrar hoş geldin." notunu düşen Fox, kaybettiği bebeğinin ardından yeniden umutlu bir başlangıç yapmanın mutluluğunu paylaştı.
Fox, eski eşi Brian Austin Green'den 11 yaşındaki Noah, 10 yaşındaki Bodhi ve 7 yaşındaki Journey adında üç çocuğa sahip. Machine Gun Kelly ise eski eşi Emma Cannon'dan olan 15 yaşındaki kızı Casie Colson Baker'ın babası. Bu, çiftin dünyaya gelen ilk çocukları olacak.
Fox ve Kelly, 2020 yılının sonlarına doğru ilişkiye başlamış, 2022'de nişanlanmış, 2023'te ise kısa süreli bir ayrılık yaşamışlardı. Ancak çift, aralarındaki bağı tekrar güçlendirerek yeniden bir araya gelmişti.
Fotoğraflar: Shutterstock, Instagram, Avalon