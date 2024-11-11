Megan Fox, hamile olduğunu açıkladı

Fox, eski eşi Brian Austin Green'den 11 yaşındaki Noah, 10 yaşındaki Bodhi ve 7 yaşındaki Journey adında üç çocuğa sahip. Machine Gun Kelly ise eski eşi Emma Cannon'dan olan 15 yaşındaki kızı Casie Colson Baker'ın babası. Bu, çiftin dünyaya gelen ilk çocukları olacak.