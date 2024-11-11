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        Megan Fox, hamile olduğunu açıkladı

        Dünyaca ünlü oyuncu Megan Fox, sosyal medya üzerinden rapçi nişanlısı Machine Gun Kelly'den hamile olduğunu duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.11.2024 - 23:36 Güncelleme: 12.11.2024 - 00:04
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        Megan Fox, sosyal medya hesabından geçtiğimiz aylarda ayrılıp yeniden barıştığı nişanlısı, ünlü rapçi Machine Gun Kelly'den hamile olduğunu duyurdu.

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        Bir yıl önce yaşadığı düşük sonrası bu müjdeli haberi açıklayan Megan Fox, vücudunu siyah boyayarak karnının belirginleştiği bir fotoğraf ve pozitif sonuçlanan gebelik testini takipçileriyle paylaştı.

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        Paylaşımına, "Hiçbir şey gerçekten kaybolmaz. Tekrar hoş geldin." notunu düşen Fox, kaybettiği bebeğinin ardından yeniden umutlu bir başlangıç yapmanın mutluluğunu paylaştı.

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        Fox, eski eşi Brian Austin Green'den 11 yaşındaki Noah, 10 yaşındaki Bodhi ve 7 yaşındaki Journey adında üç çocuğa sahip. Machine Gun Kelly ise eski eşi Emma Cannon'dan olan 15 yaşındaki kızı Casie Colson Baker'ın babası. Bu, çiftin dünyaya gelen ilk çocukları olacak.

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        Fox ve Kelly, 2020 yılının sonlarına doğru ilişkiye başlamış, 2022'de nişanlanmış, 2023'te ise kısa süreli bir ayrılık yaşamışlardı. Ancak çift, aralarındaki bağı tekrar güçlendirerek yeniden bir araya gelmişti.

        Fotoğraflar: Shutterstock, Instagram, Avalon

        #Megan Fox
        #Machine Gun Kelly
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