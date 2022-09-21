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Meğer o da ünlüymüş! Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi Melisa Tatlıtuğ güzelliğiyle görenleri mest etti!

Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Behlül rolüyle hafızalara kazınan Kıvanç Tatlıtuğ başarılı oyunculuğunun yanından özel hayatıyla da gündeme geliyor. Son olarak Aşıklar Bayramı filminde ekran karşısına geçen Tatlıtuğ'un kız kardeşi Melisa Tatlıtuğ gündeme geldi. Bir dönem oyunculuk eğitimi alan Melisa Tatlıtuğ güzelliğiyle herkesi mest etti. İşte, Kıvançtatlıtuğ'un kardeşi Melisa Tatlıtuğ...

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  • Meğer o da ünlüymüş! Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi Melisa Tatlıtuğ güzelliğiyle görenleri mest etti!

    Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi Melisa Tatlıtuğ gündeme geldi.
  • Meğer o da ünlüymüş! Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi Melisa Tatlıtuğ güzelliğiyle görenleri mest etti!

    Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat ile başrolü paylaştığı Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırıdğı Behlül karakteri ile hafızalara kazındı.
  • Meğer o da ünlüymüş! Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi Melisa Tatlıtuğ güzelliğiyle görenleri mest etti!

    Ünlü oyuncu son olarak Aşıklar Bayramı filmi ile seyirci karşına geçti.
  • Meğer o da ünlüymüş! Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi Melisa Tatlıtuğ güzelliğiyle görenleri mest etti!

    Tatlıtuğ, başarılı oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da gündeme geliyor.
  • Meğer o da ünlüymüş! Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi Melisa Tatlıtuğ güzelliğiyle görenleri mest etti!

     Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi Melisa Tatlıtuğ güzelliğiyle hayran bırakırken abisine olan benzerliği de gözlerden kaçmadı.
  • Meğer o da ünlüymüş! Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi Melisa Tatlıtuğ güzelliğiyle görenleri mest etti!

    İşte, Kıvanç Tatlıtuğ'un ve ünlü isimlerin kardeşleri...
  • Meğer o da ünlüymüş! Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi Melisa Tatlıtuğ güzelliğiyle görenleri mest etti!

    Kaan Urgancıoğlu'nun kardeşi Can Urgancıoğlu da ağabeyinin izinden giderek oyunculuk yolunda ilerliyor. Urgancıoğlu, ağabeyi ile birlikte final yapan 'Kara Sevda' dizisinde rol almıştı.
  • Meğer o da ünlüymüş! Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi Melisa Tatlıtuğ güzelliğiyle görenleri mest etti!

    Son olarak Kaçış diziyle izleyicisinin karşısına çıkan Engin Akyürek'in kardeşi Eren Akyürek ile yan yana olduğu bir fotoğraf ünlü oyuncunun hayranları tarafından paylaşılmıştı. Ağabey ve kardeşin birbirine benzerliği dikkatlerden kaçmadı.
  • Meğer o da ünlüymüş! Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi Melisa Tatlıtuğ güzelliğiyle görenleri mest etti!

    Aras Bulut İynemli’nin ağabeyi de ünlü bir isim. Orçun İynemli kardeşi kadar göz önünde bulunmasa da tiyatro ve dublaj camiasında adından söz ettiren isimlerden.
  • Meğer o da ünlüymüş! Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi Melisa Tatlıtuğ güzelliğiyle görenleri mest etti!

    Türk sinemasının efsane ismi Bilal İnci’nin torunları olan Ayça ve Ayçin İnci de ünlü kardeşlerden. Ayça, Ayçin’den 2 yaş büyük. İkisi de kamera önünde başarılarıyla söz ediyorlar.
  • Meğer o da ünlüymüş! Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi Melisa Tatlıtuğ güzelliğiyle görenleri mest etti!

    Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın ağabeyi de kendisi gibi ünlü bir isim. Senarist ve yazar Can Yılmaz'ın; dizi yazarlığı, skeç, tiyatro gibi birçok projede imzası bulunuyor.
  • Meğer o da ünlüymüş! Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi Melisa Tatlıtuğ güzelliğiyle görenleri mest etti!

    Türk tiyatrosunun ve sinemasının başarılı isimleri Ahmet Uğurlu ve Mustafa Uğurlu da kardeş olan isimlerden.
  • Meğer o da ünlüymüş! Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi Melisa Tatlıtuğ güzelliğiyle görenleri mest etti!

    Mustafa Ceceli ile kardeşi Sinan Ceceli de ağabeyinin izinden giderek müzisyenliğe adım attı.
  • Meğer o da ünlüymüş! Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi Melisa Tatlıtuğ güzelliğiyle görenleri mest etti!

    Son dönemin yıldızı parlayan isimleri arasında gösterilen Melisa Şenolsun'un kardeşi Efecan Şenolsun da oyuncu.
  • Meğer o da ünlüymüş! Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi Melisa Tatlıtuğ güzelliğiyle görenleri mest etti!

    Oyuncu Taner Ölmez ve ağabeyi Taylan Özgür Ölmez ise müzisyen.
  • Meğer o da ünlüymüş! Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi Melisa Tatlıtuğ güzelliğiyle görenleri mest etti!

    Ekranların başarılı iki ismi Aytaç Şaşmaz ve İsmail Ege Şaşmaz da kardeş olan ünlüler arasında. Zaman zaman aynı projelerde de yer alıyorlar.
  • Meğer o da ünlüymüş! Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi Melisa Tatlıtuğ güzelliğiyle görenleri mest etti!

    Ekranların 3 başarılı ismi Esra Akkaya, Sarp Akkaya ve Kaya Akkaya ünlü kardeşlerden.
  • Meğer o da ünlüymüş! Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi Melisa Tatlıtuğ güzelliğiyle görenleri mest etti!

    Bensu Soral da ablası Hande Soral'ın izinden giderek oyuncu oldu. Ünlü oyuncuların bir de Bedirhan adında erkek kardeşleri var.
  • Meğer o da ünlüymüş! Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi Melisa Tatlıtuğ güzelliğiyle görenleri mest etti!

    Gürkan Uygun'un kardeşi Volkan Uygun da oyuncu.
  • Meğer o da ünlüymüş! Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi Melisa Tatlıtuğ güzelliğiyle görenleri mest etti!

    Öykü Karayel ile ikizi Ezgi Karayel.
  • Meğer o da ünlüymüş! Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi Melisa Tatlıtuğ güzelliğiyle görenleri mest etti!

    Seda Bakan ve ağabeyi Kaan Bakan.
  • Meğer o da ünlüymüş! Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi Melisa Tatlıtuğ güzelliğiyle görenleri mest etti!

    Şarkıcı Derya Uluğ ile ablası Hülya Uluğ.
  • Meğer o da ünlüymüş! Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi Melisa Tatlıtuğ güzelliğiyle görenleri mest etti!

    Burak Özçivit ve kız kardeşi Burçun Özçivit.
  • Meğer o da ünlüymüş! Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi Melisa Tatlıtuğ güzelliğiyle görenleri mest etti!

    Oyuncu ve sunucu Defne Samyeli ile kardeşi Suhan Samyeli.
  • Meğer o da ünlüymüş! Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi Melisa Tatlıtuğ güzelliğiyle görenleri mest etti!

    Oyuncu İrem Helvacıoğlu ile kardeşi Merve Helvacıoğlu.
  • Meğer o da ünlüymüş! Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi Melisa Tatlıtuğ güzelliğiyle görenleri mest etti!

    Oyuncu Emre Karayel ile kardeşi Cenk Karayel.
  • Meğer o da ünlüymüş! Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi Melisa Tatlıtuğ güzelliğiyle görenleri mest etti!

    Şeyma Subaşı ve kız kardeşi Kübra Açıl.
  • Meğer o da ünlüymüş! Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi Melisa Tatlıtuğ güzelliğiyle görenleri mest etti!

    İrem Derici ile kardeşi Cemre Derici.
  • Meğer o da ünlüymüş! Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi Melisa Tatlıtuğ güzelliğiyle görenleri mest etti!

    Nurgül Yeşilçay ile kardeşi Tuğtekin Yeşilçay.
  • Meğer o da ünlüymüş! Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi Melisa Tatlıtuğ güzelliğiyle görenleri mest etti!

    Çağatay Ulusoy ve kardeşi Atalay Ulusoy.
  • Meğer o da ünlüymüş! Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi Melisa Tatlıtuğ güzelliğiyle görenleri mest etti!

    Azra Akın ile kardeşi Doruk Akın.
  • Meğer o da ünlüymüş! Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi Melisa Tatlıtuğ güzelliğiyle görenleri mest etti!

    Şükrü Özyıldız ile kardeşi Burcu Özyıldız.
  • Meğer o da ünlüymüş! Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi Melisa Tatlıtuğ güzelliğiyle görenleri mest etti!

    Amine Gülşe ile ağabeyi Şahan Gülşe.
  • Meğer o da ünlüymüş! Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi Melisa Tatlıtuğ güzelliğiyle görenleri mest etti!

    Murat Boz ve ağabeyi Ali Boz.
  • Meğer o da ünlüymüş! Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi Melisa Tatlıtuğ güzelliğiyle görenleri mest etti!
  • Meğer o da ünlüymüş! Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi Melisa Tatlıtuğ güzelliğiyle görenleri mest etti!
  • Meğer o da ünlüymüş! Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi Melisa Tatlıtuğ güzelliğiyle görenleri mest etti!
  • Meğer o da ünlüymüş! Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi Melisa Tatlıtuğ güzelliğiyle görenleri mest etti!
  • Meğer o da ünlüymüş! Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi Melisa Tatlıtuğ güzelliğiyle görenleri mest etti!
  • Meğer o da ünlüymüş! Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi Melisa Tatlıtuğ güzelliğiyle görenleri mest etti!
  • Meğer o da ünlüymüş! Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi Melisa Tatlıtuğ güzelliğiyle görenleri mest etti!
  • Meğer o da ünlüymüş! Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi Melisa Tatlıtuğ güzelliğiyle görenleri mest etti!
  • Meğer o da ünlüymüş! Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi Melisa Tatlıtuğ güzelliğiyle görenleri mest etti!
  • Meğer o da ünlüymüş! Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi Melisa Tatlıtuğ güzelliğiyle görenleri mest etti!
  • Meğer o da ünlüymüş! Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi Melisa Tatlıtuğ güzelliğiyle görenleri mest etti!
  • Meğer o da ünlüymüş! Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi Melisa Tatlıtuğ güzelliğiyle görenleri mest etti!
  • Meğer o da ünlüymüş! Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi Melisa Tatlıtuğ güzelliğiyle görenleri mest etti!
  • Meğer o da ünlüymüş! Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi Melisa Tatlıtuğ güzelliğiyle görenleri mest etti!
  • Meğer o da ünlüymüş! Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi Melisa Tatlıtuğ güzelliğiyle görenleri mest etti!
  • Meğer o da ünlüymüş! Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi Melisa Tatlıtuğ güzelliğiyle görenleri mest etti!

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