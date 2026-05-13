        Meğer yıllardır yanlış biliyormuşuz: 4K en iyi seçenek değilmiş! İşte ideal iPhone kamera ayarları

        Meğer yıllardır yanlış biliyormuşuz: 4K en iyi seçenek değilmiş! İşte ideal iPhone kamera ayarları

        iPhone kamerasından beklediğiniz performansı alamıyor musunuz? Yanlış kamera ayarları hem görüntü kalitesini düşürüyor hem de telefonun hafızasını gereksiz yere dolduruyor. Daha net çekimler ve depolama tasarrufu için kontrol edilmesi gereken kritik ayarları listeledik. İşte adım adım iPhone kamera rehberi…

        Giriş: 13 Mayıs 2026 - 08:30 Güncelleme:
        1

        Akıllı telefon kameraları artık profesyonel cihazlarla yarışacak seviyeye ulaşsa da birçok kullanıcı, iPhone’un sunduğu gerçek performansı farkında olmadan sınırlandırıyor. Özellikle sürekli 4K çekim yapmak, ProRAW özelliğini gereksiz yere açık bırakmak ya da kompozisyon araçlarını kapatmak; hem depolama alanını hızla tüketebiliyor hem de çekim deneyimini olumsuz etkileyebiliyor. Ancak birkaç küçük ayar değişikliğiyle daha net görüntüler elde etmek ve cihaz performansını korumak mümkün. İşte iPhone kullanıcılarının mutlaka kontrol etmesi gereken kamera ayarları…

        Görsel kaynak: iStock

        2

        VİDEO ÇEKİMİNDE ‘’ALTIN AYAR’’: 1080P VE 60 FPS

        Birçok kullanıcı daha kaliteli görüntü için doğrudan 4K seçeneğini aktif ediyor. Ancak bu tercih, her zaman en iyi deneyimi sunmuyor.

        Özellikle günlük kullanım ve sosyal medya paylaşımları için en ideal ayar 1080p HD ve 60 fps olarak öne çıkıyor.

        Çünkü bu ayar, daha akıcı görüntü sağlıyor, telefonda daha az ısınmaya neden oluyor ve depolama alanını gereksiz yere doldurmuyor.

        3

        PEKİ 4K NE ZAMAN KULLANILMALI?

        Her zaman 4K çekim yapmak önerilmiyor. Çünkü yüksek çözünürlük ciddi depolama alanı tüketiyor.

        4K ayarı; daha çok profesyonel çekimler, YouTube içerikleri, sinematik videolar ve uzun süre saklanacak anılar için öneriliyor.

        Görsel kaynak: iStock

        4

        AĞIR ÇEKİMDE ÖNERİLEN SEÇENEK: 1080p / 240 FPS

        Slow motion videolar için önerilen ayar ise 1080p HD ve 240 fps.

        Bu ayar özellikle spor, araba veya hareketli nesne çekimlerinde çok daha akıcı ve profesyonel görüntüler elde etmenizi sağlıyor.

        5

        KOMPOZİSYON AYARLARI: EĞİK FOTOĞRAFLARA SON!

        Kamera ayarlarından ‘’Izgara’’, ‘’Seviye’’ ve ‘’Ön Kamerayı Aynala’’ seçeneklerinin açılması öneriliyor.

        Izgara (Grid): Kadraj hizalamayı kolaylaştırıyor.

        Seviye (Level): Eğik fotoğrafları önlüyor.

        Ön Kamerayı Aynala: Selfie’lerde daha doğal görünüm sağlıyor.

        Buna karşın ‘’Çerçeve Dışı Alanı Göster’’ özelliğinin sürekli açık tutulması bazı kullanıcılar için gereksiz karmaşa oluşturabiliyor.

        6

        BİÇİMLER VE VERİMLİLİK: PRORAW VE PRORES TUZAK MI?

        Apple’ın profesyonel kullanıcılar için sunduğu ProRAW ve ProRes özelliklerinin günlük kullanımda kapalı tutulması öneriliyor. Çünkü bu özellikler dosya boyutunu devasa boyutlara ulaştırıyor.

        Günlük kullanım için ‘’Kamera Yakalama: High Efficiency’’ (Yüksek Verimlilik) modu daha avantajlı görülüyor. Fotoğraf modunda ise 24 MP seçeneği; kalite ve dosya boyutu arasında dengeli bir kullanım sunuyor.

        Özellikle depolama sorunu yaşayan kullanıcıların ProRAW ve ProRes seçeneklerini sürekli açık bırakmaması öneriliyor.

        7

        ''0.5X TUZAĞINA'' DİKKAT

        Kullanıcıların yaptığı en büyük hatalardan biri gece çekimlerinde 0.5x geniş açı kullanmak. Çünkü düşük ışıkta kumlanma artıyor, detay kaybı yaşanıyor ve görüntü daha bulanık hale geliyor. Ayrıca dijital zoom’un fazla kullanılması da kaliteyi ciddi şekilde düşürüyor.

        Daha net sonuç için mümkün olduğunca 1x kamera kullanılması, çekim sırasında telefonun sabit tutulması ve doğal ışığın tercih edilmesi öneriliyor.

        Görsel kaynak: iStock

        8

        GELİŞMİŞ KAMERA AYARLARINDA NELER AÇILMALI?

        ‘’Portreler Fotoğraf Modunda’’, ‘’Öncelikli Hızlı Çekim’’, ‘’Lens Düzeltme’’ ve ‘’Makro Kontrolü’’ seçeneklerinin açık tutulması öneriliyor.

        Bu ayarlar sayesinde daha hızlı çekim yapılabiliyor, daha doğal lens görünümü elde ediliyor ve yakın çekimlerde kalite artıyor.

        9

        EN İYİ iPHONE KAMERA KOMBİNASYONU

        Fotoğraf için:

        24 MP

        HDR açık

        Izgara açık

        Lens Correction açık

        Makro Kontrolü açık

        Video için:

        1080p HD

        60 fps

        Ağır Çekim için: 1080p / 240 fps

        Görsel kaynak: iStock

        10

        Bu ayarlar sayesinde iPhone kullanıcıları daha doğal görüntüler elde ederken, depolama alanından tasarruf edebiliyor ve sosyal medya paylaşımları için ideal bir kombinasyon yakalayabiliyor.

