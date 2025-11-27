Habertürk
        Meghan Markle'a hırsızlık suçlaması

        Meghan Markle'a hırsızlık suçlaması

        Meghan Markle, bir çekimde giydiği 1700 dolarlık elbiseyi çalmakla suçlandı. Markle'nin sözcüsünden yanıt gecikmedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.11.2025 - 11:45 Güncelleme: 27.11.2025 - 11:45
        Sussex Düşesi Meghan Markle hakkında 2022'deki bir dergi çekiminde giydiği elbiseyi çaldığı iddiası büyük ses getirdi. Her şey, Markle'ın, 'With Love, Meghan' adlı dijital platform programının yeni bölüm fragmanında, yeşil bir elbiseyle görülmesiyle başladı.

        Meghan Markle'ın giydiği bu elbisenin, 2022'de Variety için yapılan fotoğraf çekiminde giydiği 1700 dolarlık elbise olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine moda dünyasından bazı isimler, Sussex Düşesi'nin elbiseyi çekimden izinsiz aldığını iddia etti. Bir başka deyişle, iddiaya göre; Markle, elbiseyi çalmıştı.

        Hırsızlık ithamı üzerine Meghan Markle'ın sözcüsünden bir açıklama geldi. People'a konuşan sözcü; "Çekimdeki stilistlerin veya ilgili ekiplerin tam bilgisi ve onayı olmadan herhangi bir eşyanın alındığına dair ima, kesinlikle yanlış ve aynı zamanda son derece iftira niteliğindedir. Saklanan tüm eşyalar, tamamen şeffaf bir şekilde ve sözleşmeye bağlı düzenlemelere uygun olarak saklandı" dedi.

        #Meghan Markle
        #hırsızlık
        #çalıntı
