Meghan Markle'a hırsızlık suçlaması

Sussex Düşesi Meghan Markle hakkında 2022'deki bir dergi çekiminde giydiği elbiseyi çaldığı iddiası büyük ses getirdi. Her şey, Markle'ın, 'With Love, Meghan' adlı dijital platform programının yeni bölüm fragmanında, yeşil bir elbiseyle görülmesiyle başladı.

Meghan Markle'ın giydiği bu elbisenin, 2022'de Variety için yapılan fotoğraf çekiminde giydiği 1700 dolarlık elbise olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine moda dünyasından bazı isimler, Sussex Düşesi'nin elbiseyi çekimden izinsiz aldığını iddia etti. Bir başka deyişle, iddiaya göre; Markle, elbiseyi çalmıştı.

Hırsızlık ithamı üzerine Meghan Markle'ın sözcüsünden bir açıklama geldi. People'a konuşan sözcü; "Çekimdeki stilistlerin veya ilgili ekiplerin tam bilgisi ve onayı olmadan herhangi bir eşyanın alındığına dair ima, kesinlikle yanlış ve aynı zamanda son derece iftira niteliğindedir. Saklanan tüm eşyalar, tamamen şeffaf bir şekilde ve sözleşmeye bağlı düzenlemelere uygun olarak saklandı" dedi.