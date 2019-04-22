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Suits dizisinden tanıdığımız Megan Markle, İngiliz Kraliyet Ailesi’nin ikinci gelini olarak hepimizin gündeminde yer aldı.
Megan Markle ile Kate Middleton arasındaki gerilim ise ilk günden beri dikkat çekiyor. Özellikle ikili arasındaki gerilimin arttığı anlardan biri Birinci Dünya Savaşı'nın bitişinin yıl dönümü için düzenlenen etkinliklerde gerçekleşti.
Eltiler arası olan geçimsizlik sonucunda daha rahat olabilmek adına Prens Harry ve Meghan Markle, Kensington Sarayı'ndaki malikaneden taşınma kararı aldılar.
Bu durumda Markle'ı sadece Middleton ile arasındaki gerilim değil, doğacak çocuğunun "akvaryum"a benzeyen bu yerde büyümesini istememesi etkili olmuş.
Davranışları izlendiğinde doğal, sıcak ve rahat bir kişilik. Çocuğu doğduğunda hemen ortaya çıkmayacağı söyleniyor, kendine özgü bir hayatı var Meghan’ın… Kullandığı renkler lacivert, nefti yeşil, kiremit rengi… Renk analizi yapsaydık sıcak alt tona sahip olduğunu söylerdik. Ve kişilik yapısından dolayı da sonbahar tipi derdik.
Sonbahar kadını dışa dönüktür; Meghan Markle da dışa dönük. Kate Middleton ise içe dönük bir kişilik. Belki de aralarında çatışma yaşanmasının bir nedeni de bu yöndeki farklılıklarıdır.
Kısaca; iletişim dilleri birbirinden farklı. Kontrolü seven bir yapıya sahip olan Meghan Markle, söylediklerinin hemen yapılmasını istiyor; asistanının işten çıkarılması da bunu kanıtlıyor. Sonbahar kadını da böyledir. Kontrolü seven bir kişilik. Maskülen bir renk grubunda olduğu kullandığı renklerden de belli oluyor. Tarzı da bunu vurguluyor.
Jung kişilik testine göre Megan Markle’ın mavi kişilik özellikleri taşıdığı görülüyor. Fotoğraflarında hayat dolu, canlı ve hareketli bir kişilik olduğu anlaşılıyor.
Renk Psikolojisi Uzmanı Karen Haller şöyle der:
"Koyu mavi tonda ve lacivert renkler güveni, mantığı ve bilgiyi çağrıştırır."
Meghan Markle’ın da bu rengi bilinçli olarak kullandığını düşünüyorum. Kendisine çok yakışıyor ve istediği ifadeyi de yansıtıyor. Renk seçiminde, stilimizi belirlerken kendimiz için belirlediğimiz sıfatları unutmamak gerekir diyoruz. Meghan Markle, stilinde de bunu kullanıyor. Kraliyet ailesi kurallarına tam uymadığı söylenebilir. Kate Middleton bu konuda çığır açmıştı zaten.
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