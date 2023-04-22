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Meghan Markle'ın Kral Charles'ın taç giyme törenine neden katılmayacağı belli oldu

Sussex Düşesi Meghan Markle'ın Kral Charles'ın taç giyme töreni için İngiltere'ye gitmeyeceğini doğrulamasının ardından yeni iddialar ortaya atılmaya devam ediyor.

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  • Meghan Markle'ın Kral Charles'ın taç giyme törenine neden katılmayacağı belli oldu

    Annesi Kraliçe II. Elizabeth'in hayatını kaybetmesinin ardından tahta geçen İngiltere Kralı III. Charles'ın taç giyme töreni, 6 Mayıs'ta yapılacak.
  • Meghan Markle'ın Kral Charles'ın taç giyme törenine neden katılmayacağı belli oldu

    Etkinliğe onlarca dünya lideri ve sanatçının da katılması beklense de törende performans sergilemesi istenen Adele, Harry Styles, Spice Girls, Elton John gibi pek çok sanatçı ve grup daveti çeşitli bahanelerle reddetmişti.
  • Meghan Markle'ın Kral Charles'ın taç giyme törenine neden katılmayacağı belli oldu

    Netflix'teki belgeseli ile kraliyetteki yaşamlarını ifşa eden Kral'ın oğlu Prens Harry ve eşi Meghan Markle'ın törene katılıp katılmayacağı ise merak konusu olmuştu.
  • Meghan Markle'ın Kral Charles'ın taç giyme törenine neden katılmayacağı belli oldu

    Kraliyet davetiye gönderdiklerini açıklamış, çiftin sözcüleri de davetin kendilerine ulaştığını belirtse de nihai karar açıklanmamıştı.
  • Meghan Markle'ın Kral Charles'ın taç giyme törenine neden katılmayacağı belli oldu

    Buckingham Sarayı bugün yaptığı açıklamada, Prens Harry'nin 6 Mayıs'ta Westminster Abbey'de babası Kral III. Charles'ın taç giyme törenine katılacağını duyurarak, aylardır süren spekülasyonlara son vermişti.
  • Meghan Markle'ın Kral Charles'ın taç giyme törenine neden katılmayacağı belli oldu

    Saray yaptığı açıklamada, Prens Harry'nin eşi Sussex Düşesi Meghan'ın, çiftin iki çocuğu Prens Archie ve Prenses Lilibet ile birlikte California'da kalacağını ve törene katılmayacağını da sözlerine eklemişti.
  • Meghan Markle'ın Kral Charles'ın taç giyme törenine neden katılmayacağı belli oldu

    Markle'ın aynı tarihlerde oğlu Archie'nin yaş günü olması ve oğlunun doğum gününün gölgede kalmasını istemediği için katılmadığı belirtilmişti. Ancak İngiliz basınından konuya ilişkin farklı iddialar ortaya atılıyor.
  • Meghan Markle'ın Kral Charles'ın taç giyme törenine neden katılmayacağı belli oldu

    The Telegraph'ın haberine göre Meghan, Kraliyet ailesindeki önyargılarla ilgili endişelerini Kral'a yazdığı bir mektupla dile getirdi.

     

    Mektubun, Meghan'ın Kraliyet ailesinin bir üyesinin doğmamış oğlunun ten rengi hakkında yorum yaptığını söylediği 2021'deki Oprah Winfrey röportajının ardından gönderildiği ifade edildi.
  • Meghan Markle'ın Kral Charles'ın taç giyme törenine neden katılmayacağı belli oldu

    Gazeteye konuşan kaynak, Meghan'ın endişelerine tatmin edici bir yanıt alamadığını düşündüğünü söyledi.

    Meghan'ın 6 Mayıs'taki Taç Giyme Töreni'ne katılmama kararını doğrulamasından sadece haftalar sonra ortaya çıkan mektup ve aldığı yanıtın, kararın arkasındaki faktörlerden biri olduğu da ifade edildi.
  • Meghan Markle'ın Kral Charles'ın taç giyme törenine neden katılmayacağı belli oldu

    Bir kaynak, mektupların 'ırkçılık' yorumunu yapan ailenin üst düzey üyesinin kimliğini açıkça ortaya koyduğunu iddia etti. 

    Ancak röportajda belirtilenin dışında hem Kral'ın hem de Meghan Markle'ın söz konusu kişinin kötü niyetli olmadığını kabul ettikleri da ifade edildi.
  • Meghan Markle'ın Kral Charles'ın taç giyme törenine neden katılmayacağı belli oldu

    Meghan Markle'ın mektupta Kral'a sözleri için teşekkür ettiği, söz konusu kişiyi ırkçı olmakla suçlamayı asla amaçlamadığını ancak bilinçsiz önyargılarla ilgili endişelerini dile getirdiğini söylediği de belirtiliyor. 

     
  • Meghan Markle'ın Kral Charles'ın taç giyme törenine neden katılmayacağı belli oldu

    Habere göre Kral'ın, olay röportajdan sonra Meghan Markle ile temasa geçen tek üst düzey aile üyesi oldu.
  • Meghan Markle'ın Kral Charles'ın taç giyme törenine neden katılmayacağı belli oldu

    Prens Harry ve Meghan Markle'a yakın kaynaklar ise, Archie'nin doğum günü olduğu için California'da kalmaya karar verdiğinde ısrar ediyor.
  • Meghan Markle'ın Kral Charles'ın taç giyme törenine neden katılmayacağı belli oldu

    * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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