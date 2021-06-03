"BEN MUTLUYSAM BEBEĞİM DE MUTLU"

Hamileliği sırasında yaşadığı ruhsal sorunlar nedeniyle hafif antidepresan kullandığını da anlatan şarkıcı, bunu doktorların gözetimi altında yaptığını belirtti.

Trainor, konuyla ilgili, "Doktorlar bana eğer ben mutluysam bedenimin de mutlu olacağını, buna bağlı olarak bebeğimin de mutlu olacağını söyledi" diye konuştu.