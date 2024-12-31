TRT 1 ekranlarında yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi, her Salı akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Tarih, kurgu, aksiyon, dram ve macera türlerindeki dizinin 31 Aralık Salı akşamı 30. Bölümü ile ekranlara gelmesi bekleniyordu. Ancak dizinin yeni bölümü yayın akışında yer almadı. Haliyle dizinin sıkı takipçileri ‘’31 Aralık TRT 1 yayın akışı ile Mehmed: Fetihler Sultanı bu akşam var mı, yok mu, neden yok?’’ sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm ne zaman? İşte Mehmed: Fetihler Sultanı 30. Bölüm tarihi…