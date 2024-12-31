Mehmed: Fetihler Sultanı bu akşam var mı, yok mu? Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm ne zaman? 31 Aralık TRT 1 yayın akışı
TRT 1'in tarihi dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı, Salı akşamları yayınlanıyor. Yönetmenliğini Şafak Bal ve Yıldıray Yıldırım'ın üstlendiği dizinin başrollerini Serkan Çayoğlu, Selim Bayraktar, Seçkin Özdemir, Tuba Ünsal, Sinan Albayrak ve Esila Umut paylaşıyor. Yılbaşı haftası dolayısıyla dizinin yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Bu sebeple ''Mehmed: Fetihler Sultanı bu akşam var mı, yok mu, neden yok?'' soruları izleyiciler tarafından yanıt arıyor. Peki, Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm ne zaman, bu akşam yayınlanacak mı? İşte, 31 Aralık 2024 TRT 1 yayın akışı…
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi, her Salı akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Tarih, kurgu, aksiyon, dram ve macera türlerindeki dizinin 31 Aralık Salı akşamı 30. Bölümü ile ekranlara gelmesi bekleniyordu. Ancak dizinin yeni bölümü yayın akışında yer almadı. Haliyle dizinin sıkı takipçileri ‘’31 Aralık TRT 1 yayın akışı ile Mehmed: Fetihler Sultanı bu akşam var mı, yok mu, neden yok?’’ sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm ne zaman? İşte Mehmed: Fetihler Sultanı 30. Bölüm tarihi…
MEHMED: FETİHLER SULTANI BU AKŞAM VAR MI, YOK MU, NEDEN YOK?
Diziler genellikle yılbaşı döneminde yayınlanmıyor. Bu yıl da yılbaşı haftası birçok dizinin yeni bölümü yayınlanmayacak.
31 Aralık TRT 1 yayın akışına göre Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelmeyecek.
Yayın akışına göre, dizi saatinde Lingo Türkiye Yılbaşı Özel izleyici karşısına çıkacak.
MEHMED: FETİHLER SULTANI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin 30. yeni bölümünün önümüzdeki hafta yani 7 Ocak Salı günü yayınlanması bekleniyor.
31 ARALIK 2024 SALI TRT 1 YAYIN AKIŞI
06.38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06.40 Hayallerinin Peşinde
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.35 Masumlar Apartmanı
17.00 "Kaptan Pengu Ve Arkadaşları 3: Buz Mandası Efsanesi"
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Lingo Türkiye Yılbaşı Özel
00.15 ABU TV Şarkı Festivali
02.20 Leyla ile Mecnun
03.40 Yeşil Deniz
MEHMED: FETİHLER SULTANI 29. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Mehmed, bozgunun izlerini üzerinden atmaya çalışırken, Rumeli Hisarı'nda Kurtçu'nun hamlesiyle bölgeyi Pontuslulardan koruyarak salgının yayılmasını engellemiştir.
Bu gelişme, Kurtçu’nun Sultan Mehmed’in affına mazhar olmasına yol açarken, Kalender ve Ali Haydar’ın planlarını bozmuştur. Bu sebeple Kalender, Ali Haydar’la birlikte Çandarlı'ya başvurur. Çandarlı, radikal bir karar alarak Kurtçu’nun yerine Kalender'in geçmesi için yeni bir plan kurar. Peki, Çandarlı bu planında başarılı olabilecek midir?
Öte yandan, Ferhat Paşa, eşkıya Dugin’e Sultan’ın Edirne’den salgına karşı şifa getiren kervanını basma emri verir ve yaveri Beşir’i gönderir. Sultan Mehmed, kervanı kana bulayanların peşine Battal ve Bali Beyleri gönderir. Acaba Battal ve Bali Bey, Dugin’i yakalayabilecek ve saldırıyı durdurabilecekler midir?
İshak Paşa, Ferhat Paşa hakkındaki şüphelerini giderek büyütür ve Ferhat Paşa’nın şahi topunun etrafında bulunması, Sultan Mehmed’in de dikkatini çeker. İshak Paşa, Ferhat Paşa’yı Sultan’ın huzuruna çıkarır.
Ferhat Paşa, Mustafa’yı kurtarmayı gerekçe göstererek, Sultan’ın üzerinde oluşan şüpheyi ortadan kaldırmaya çalışır. Sultan Mehmed, Ferhat Paşa hakkındaki kararını ne yönde verecektir?
Büyük taarruz öncesinde, Bizans cephesinde ise Guistiniani’nin askerleri Salvador’un birliklerine katılır. Tüm hazırlıklar sürerken, Demetrios senatoda Anna ile evlenmek istediğini açıklar.
Konstaninos, bu evliliğe nasıl tepki verecek? Demetrios’un hamlesi Bizans’ta dengeleri nasıl değiştirecek?