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Haberler Magazin Mehmet Akif Ersoy, doğumunun 149, ölümünün ise 86'ncı yıl dönümünde anılıyor
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Mehmet Akif Ersoy anılıyor

İstiklal Marşı yazarı ve Türkiye Cumhuriyetinin ilk millet vekilleri arasında yer alan Mehmet Akif Ersoy, doğumunun 149, vefatının ise 86'ncı yıl dönümünde Gümüşhane’de düzenlenen programla anılıyor

Mehmet Akif Ersoy, doğumunun 149, ölümünün ise 86'ncı yıl dönümünde anılıyor
HABERTURK.COM / İHA

Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy, doğumunun 149, ölümünün ise 86'ncı yılında anılıyor. Gümüşhane Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve Mareşal Çakmak Sosyal Bilimler Lisesi tarafından hazırlanan program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklâl Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Günün anlam ve önemiyle ilgili konuşan okulun Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Abdulkadir Koç, Mehmet Akif Ersoy'un yaşayışıyla, duruşuyla 'İstiklâl Şairi' sıfatını ziyadesiyle hak etmiş 'anıt' bir insan olduğunu söyledi.

Anadolu topraklarının şairleri sultan, sultanları şair kılan, kudretin kelamdan ve kalemden neşet ettiği bereketli topraklar olduğunu kaydeden Abdulkadir Koç, Türk milletinin mayasının şiirle yoğrulmuş bir millet olduğunu belirterek, Mehmet Akif Ersoy’un gerektiğinde kalemiyle gerektiğinde selamıyla gerektiğinde de mavzeriyle vatanını savunan istiklal aşığı bir insan olduğunu dile getirdi.
Ersoy'un eserleri, vaazları, makaleleri, mücadeleci kişiliği ile milletin kalbinde taht kurmuş bir karakter abidesi olduğunu dile getiren Koç, 63 yıllık çileli ömründe Mehmet Akif Ersoy'un hiçbir zaman makam, mevki, şan, şöhret peşinde koşmadığını ve soğuk bir kış gününde gençlerin omuzun ebediyete uğurlandığını ifade etti.

Programda daha sonra okul öğrencileri tarafından hazırlanan oratoryo ve tiyatro gösterisi sahnelendi. Programı eşi Sibel Taşbilek’le takip eden Vali Kamuran Taşbilek, Belediye Başkanı Ercan Çimen ve diğer protokol üyeleriyle anma programını gerçekleştiren öğrenci ve öğretmenleri tebrik etti.

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