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Mehmet Ali Erbil'den 6 ay sonra bir ilk

Ekim 2018'den bu yana hastanede tedavi gören ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, Instagram hesabından yaptığı canlı yayınla hayranlarını sevindirdi

Mehmet Ali Erbil - Alisa Nasya

Evindeki banyoda düşmesi sonucu hastaneye kaldırılan ve tedavisini gördüğü kaçış sendromuna yeniden yakalanan Mehmet Ali Erbil, aylar sonra ilk kez görüntülendi. Yoğun bakımdan çıktıktan sonra hastanede gözetim altında tutulup fizik tedavi gören ünlü şovmen, sevgilisi Alisa Nasya ile konuşurken görüntülendi.

SON HALİ MERAK EDİLİYORDU

Geçtiğimiz hafta Emel Sayın, konseri esnasında Mali'yi aramış ve şovmenin aylar sonra ilk kez sesi duyulmuştu. Tedavi gördüğü süre içerisinde geçmiş anılarına dair fotoğraflarını Instagram'dan paylaşan Erbil'in son hali herkes tarafından merak ediliyordu.

HAYRANLARINI SEVİNDİRDİ

Erbil'i Instagram'dan takip eden kullanıcılar, canlı yayın bildiriminin gelmesiyle heyecana kapıldı. Ekim ayından bu yana hastanede tedavi gören şovmen, sevgilisi Alisa Nasya ile konuşurken görüntülendi. Erbil'in sağlıklı görüntüsü dikkat çekti.

 

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