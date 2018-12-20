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Erbil paylaşımına; "Yoğun bakımda 64.gün. Bugünümüze şükürler olsun...Dua edenlerden Allah bin kere razı olsun. İyi gelişmeler var ama daha yolun başındayız hala yoğun bakımda ve çok uzun bir tedavi sürecimiz var belki aylarca sürecek olan ama sabır,dua ve aşkla babamın yanındayız. Onun sesini duyabildiğim için şükürler olsun." notunu düştü.