Mehmet Ali Erbil'den Seda Sayan'a: Nereden bulmuş orayı!

Mekan çıkışında gazetecilerle sohbet eden Erbil, yeni bir proje hazırlığında olduğunu ve bir YouTube kanalı açmayı düşündüğünü ifade etti.

Mehmet Ali Erbil, konuyla alakalı, "Z kuşağına ulaşmak için bu projeyi gerçekleştireceğim. Konuklu olacak, her hafta bir konuk ile söyleşi yapacağız." ifadelerini kullandı.