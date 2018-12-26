Evinde banyoda düşerek hastaneye kaldırılan ve halen yoğun bakımda tedavisi süren Mehmet Ali Erbil'in banyoda düşerek değil darp edilerek hastanelik olduğu iddia edildi.
2. Sayfa programının haberine göre, ünlü şovmenin ayrıldığı sevgilisinin yakınları tarafından dövüldüğü gündeme geldi.
İddialar üzerine programa canlı bağlanan Mehmet Ali Erbil’in ablası Prof. Dr. Yeşim Erbil iddiaları yalanladı. İşte Yeşim Erbil'in o açıklaması:
Dün hastanedeydim. Stelyo gösterdi. 'Böyle bir şey yazmışlar' dedi. Yayıldığını bilmiyordum. Öyle bir şey olsa adli olay saklamak mümkün değil. Başa gelenler 70 gün oldu bu yaşadığı, geçirdiği şeyler darpla olacak şeyler değil. Ne diyeyim ki? Hiç öyle bir şey yok. Zaten gizleyemezsiniz ki... Adli bir olay... Böyle büyük bir olayı nasıl gizleyeceksiniz? Öyle bir şey olsa yapanların da bir şekilde cezalandırılması gerekir. Gizlenir mi? Öyle bir şey söz konusu değil.
Aslında ben camiadan çok uzağım ancak abimin özel hayatı ortalarda çok konuşulduğu için sanki çok fazlaymış gibi görünüyor.
Ben bir yazı yazmıştım 'Ha bir eksik ha bir fazla bırakın magazin dünyasında olan olayları...' Normal yaşayan insanlar bile böyle yapıyor. Tabi bunu olumlamak için söylemiyorum. Adı çıktığı için... Yoksa başka bir x genç kişinin abimden daha az hanım arkadaşları olduğunu söyleyemeyiz.
Herkes çapkın hele de bu devirde. Ulaşım o kadar kolay ki... Alan razı satan razı. Erkekler bu işleri dağlarla taşlarla yapmıyor. Kadınlarla yapıyor... Demek ki onlarda istekli.
"ŞÜKÜRLER OLSUN BUGÜNÜMÜZE"
Öte yandan, geçtiğimiz günlerde Erbil'den sevindirici haberler gelmeye başlamıştı. Ünlü şovmenin yavaş yavaş temel yaşam fonksiyonlarının yerine geldiği ablası Yeşim Erbil ve kızı Sezin Erbil tarafından paylaşılmıştı.
Ünlü şovmenin kızı Yeşim Erbil, Instagram hesabının hikaye bölümünden babasıyla ilgili yeni bir video paylaştı. Sezin Erbil paylaşıma, "Yoğun bakımda 68 gün geride kaldı. Babacığım sesini duymak bile güç veriyor. Şükürler olsun bu günümüze" notunu ekledi.
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