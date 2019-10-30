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Mehmet Ali Erbil hastanelik oldu

Evinin banyosunda düşerek yaralandıktan sonra 235 gün yoğun bakımda kalan Mehmet Ali Erbil yine sevenlerini korkuttu

Mehmet Ali Erbil

Geçen yıl ekim ayında evinde düşerek yaralanması sonucu kaburgaları kırılan ve ‘kaçış sendromu’ hastalığı nükseden Mehmet Ali Erbil, 9 ay sonra taburcu edilmişti.

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre; Ünlü şovmen önceki akşam yeniden sevenlerini korkuttu. Erbil, geçirdiği mide spazmı nedeniyle Maslak'taki özel bir hastanede tedavi altına alındı.

ERBİL'N MENAJERİNDE O İDDİAYA AÇIKLAMA

Erbil'in menajeri, 'kalp yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırıldı' iddiasının ise gerçek dışı olduğunu söyledi.

SETLERE DÖNMÜŞTÜ

Mehmet Ali Erbil, Hababam Sınıfı ile setlere dönmüştü. Filmin yeni serisinde rol alacak olan Erbil, ilk set gününü sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı.

Erbil, "Yeni Hababam geliyor. Gerçekten geliyor. İlk 1981'de Hababam'da rol almıştım" ifadelerini kullanmıştı. Ünlü şovmene abisi Mustafa Erbil ile dostları Tolga Yüce ve Ercan Avşar eşlik etmişti.

 

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