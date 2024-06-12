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        Haberler Magazin Mehmet Ali Erbil ile Hamdi Alkan'ın gurur günü - Magazin haberleri

        Mehmet Ali Erbil ile Hamdi Alkan'ın gurur günü

        Mehmet Ali Erbil ile Hamdi Alkan'ın çocukları liseden mezun oldu. İki ünlü isim, mutluluklarını paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.06.2024 - 10:40 Güncelleme: 12.06.2024 - 10:40
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        Mehmet Ali Erbil, oğlu Ali Sadi'nin mezuniyeti için eski eşi Tuğba Coşkun ile bir araya geldi.

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        Oğlu liseden mezun olan Mehmet Ali Erbil, mutluluğunu sosyal medya hesabından paylaştı. Mezuniyet törenine Ali Sadi'nin amcası Mustafa Erbil de katıldı.

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        Hamdi Alkan'ın Canan Hoşgör ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Ayşe de liseden mezun oldu. Alkan; "Sevgili kızım Ayşe bugün liseyi bitirdi. Seninle gurur duyuyorum kızım" dedi.

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        Hamdi Alkan ile Canan Hoşgör, 1989 – 1999 yılları arasında evlilik yaşamıştı.

        #hamdi alkan
        #Mehmet Ali Erbil
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