Mehmet Ali Erbil ile Hamdi Alkan'ın gurur günü
Mehmet Ali Erbil ile Hamdi Alkan'ın çocukları liseden mezun oldu. İki ünlü isim, mutluluklarını paylaştı
Mehmet Ali Erbil, oğlu Ali Sadi'nin mezuniyeti için eski eşi Tuğba Coşkun ile bir araya geldi.
Oğlu liseden mezun olan Mehmet Ali Erbil, mutluluğunu sosyal medya hesabından paylaştı. Mezuniyet törenine Ali Sadi'nin amcası Mustafa Erbil de katıldı.
Hamdi Alkan'ın Canan Hoşgör ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Ayşe de liseden mezun oldu. Alkan; "Sevgili kızım Ayşe bugün liseyi bitirdi. Seninle gurur duyuyorum kızım" dedi.