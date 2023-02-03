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Mehmet Ali Erbil'in 7 yıl hapsi istendi

Klibinde oynadığı şarkıcı Ece Ronay Bilir'i taciz ve tehdit ettiği iddiasıyla yargılanan Mehmet Ali Erbil hakkında savcı 2 suçtan toplamda 7 yıl 3 ay hapis istedi

Mehmet Ali Erbil'in 7 yıl hapsi istendi - Magazin haberleri
DHA

Mehmet Ali Erbil, klibinde rol aldığı şarkıcı Ece Ronay Bilir'i taciz ve tehdit ettiği iddiasıyla yargılanmaya başladı. Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Mehmet Ali Erbil ve şikayeti Ece Ronay Bilir katılmazken avukatları hazır bulundu.

Duruşma savcısı mütalaasını açıkladı. Savcı, sanık Mehmet Ali Erbil'in şikayetçi Ece Ronay'ın klip nedeniyle görüştükleri, çekimlerin ardından iki tarafından mesajlaştıkları sırada Mehmet Ali Erbil'in Ronay'a "Bu akşam sizin yanınızda uyumak istiyorum" şeklinde mesaj göndererek cinsel tacizde bulunduğu ifade edildi. Mütalaada, Erbil'in attığı mesaja Ece Ronay'ın olumsuz karşılık vermesi üzerine Mehmet Ali Erbil'in bu kez de Ronay'ın onur, şeref ve saygınlığını rencide etmek kastıyla hakaret içerikli mesaj attığı belirtildi.

Mehmet Ali Erbil mesajları tanık olarak dinlenen asistanı Nuray Kaya'nın attığını söylese de Kaya'nın savcılık ifadesinde mesajları Erbil'in attığı yönünde ifade verdiği, mahkemede verdiği ifadesinde ise Nuray Kaya mesajları Erbil'in yönlendirmesiyle yazdığı söylediği belirtildi. Mütalaada Nuray Kaya'nın mahkemedeki ifadeleri Mehmet Ali Erbil'i suçtan kurtarmaya yönelik olarak değerlendirildiği aktarıldı.

MEHMET ALİ ERBİL'E 2 SUÇTAN 7 YIL 3 AY HAPİS İSTEMİ

Mütalaada sanık Mehmet Ali Erbil'in "Elektronik haberleşme aracılığıyla cinsel taciz" ve "Sesli yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret" suçundan toplamda 7 yıl 3 ay hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Savcı, Erbil'e "Tehdit" suçundan ise beraatine karar verilmesini istedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Ece Ronay'ın avukatı mütalaaya katıldıklarını belirterek sanığın tehdit suçundan da cezalandırılmasını istedi. Erbil'in avukatı ise mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talebinde bulundu. Mahkeme, sanık avukatının süre talebini kabul ederek duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Mehmet Ali Erbil'in mesajlarının Ece Ronay Bilir'in kişilik haklarını zedeleyecek biçimde hakaret içerdiği, bir başka mesajının ise "Tehdit" suçunu oluşturduğu ifade edildi. Sanık Mehmet Ali Erbil'in "Elektronik haberleşme aracılığıyla cinsel taciz", "Sesli yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret" ve "Tehdit" suçlarından 1 yıl 11 ay 15 günden, 8 yıl 10 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

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