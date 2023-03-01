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Mehmet Ali Erbil'in cezası belli oldu

Klibinde oynadığı fenomen Ece Ronay Bilir’i taciz ve tehdit ettiği iddiasıyla yargılanan sunucu Mehmet Ali Erbil, 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı

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İHA
  • Mehmet Ali Erbil'in cezası belli oldu - Magazin haberlerleri

    Klibinde oynadığı sosyal medya fenomeni Ece Ronay Bilir'e attığı mesajların ifşa olmasının ardından hakkında 'elektronik haberleşme aracılığıyla cinsel taciz', 'sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret' ve 'tehdit' suçlarından 8 yıl 10 aya kadar hapis cezası talebiyle dava açılan Mehmet Ali Erbil'in yargılanmasına devam edildi.
  • Mehmet Ali Erbil'in cezası belli oldu - Magazin haberlerleri

    Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına Ece Ronay Bilir ve sanık Mehmet Ali Erbil katılmazken, taraf avukatları salonda hazır bulundu.
  • Mehmet Ali Erbil'in cezası belli oldu - Magazin haberlerleri

    Davayı karara bağlayan mahkeme, Mehmet Ali Erbil hakkında 'Tehdit' suçunun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle bu suçtan beraat kararı verdi.
  • Mehmet Ali Erbil'in cezası belli oldu - Magazin haberlerleri

    ‘Hakaret’ suçundan 13 bin 100 TL adli para cezası ile cezalandırılan Erbil, ‘Cinsel taciz’ suçundan ise 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
  • Mehmet Ali Erbil'in cezası belli oldu - Magazin haberlerleri

    "TUZAĞA GELDİM" DEMİŞTİ

    Öte yandan Mehmet Ali Erbil savunmasında, "Böyle bir olayın tuzak olduğunu düşünüyorum. Ben Z kuşağına hiçbir fayda gözetmeksizin yardım etmek istedim, klipte oynadım. Teklif onlardan gelmişti. Sonrasında arkadaş olduğumuza dair kamuoyuna açıklama yapıldı. Ben bu yaşıma kadar 4 evlilik ve ilişkiler yaşadım ancak hiçbir şekilde taciz ve şiddet söz konusu olmadı. Tuzağa geldim. Bana görüntülü telefon açtı ve bu görüntülerde müstehcen görüntüleri vardı. Evine davet etti. Adresini bilmiyordum, adresini verdi. Sonrasında asistanım devreye girdi ve 'ben muhatap olacağım' dedi. Kendisi asistanımla diyaloglara girdi. Taciz olarak nitelendirerek prim yaptı. Oyuna getirildiğimi düşünüyorum" demişti.
  • Mehmet Ali Erbil'in cezası belli oldu - Magazin haberlerleri

    "SİZİ KORUMAK İÇİN BÖYLE BİR MESAJ ATTIM' DEDİ"

    Mehmet Ali Erbil'e iddianamede yer alan mesajların sorulması üzerine ise, "Mesaj atılan gün asistanım olaya dahil oldu ve iddianameye konu 'Bu akşam sizin yanınızda uyumak istiyorum' şeklindeki mesajı o atmıştır. Mesaj atılırken telefon benim elimde bile değildi. Mesajdan haberim yoktu. Asistanım böyle böyle bir olay oldu 'Sizi korumak için böyle bir mesaj attım' dedi" şeklinde savunma yapmıştı.

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