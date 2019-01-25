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Allah'ın izniyle zamanla iyileşecek. Tek bildiğimiz daha yolumuz uzun ama çok zor günler geçirdik ve geçiriyoruz. O kadar çok şey öğrendim ki bu süreçte. Bu mübarek günde önce babacığıma sonra hasta olan herkese şifalar diliyorum.