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Tüple solunum cihazı bağlanır solunum cihazına. Bu tüp ağızdan solunum yoluna gider. Çok uzun süre tüple kalamayacağı için, trakeostomi denilen işlem yapıldı. Bu işlem yapılabilir, doğal yoğun bakımın süreci bu. Özellikle daha kötü olduğu için değil. ‘Gırtlağı delik’ denilince, infial uyandırdı herkes çok üzüldü