Ekranlarının tanınmış simalarından ve en komik isimlerinden biri olan Mehmet Ali Erbil oynadığı dizi, filmler ile oyunculuğundaki ustalığını her zaman sergilemiştir. Ayrıca özel hayatındaki hareketli yaşamıyla her zaman dikkatleri üzerine çeken Mehmet Ali Erbil, son dönemlerde ise geçirdiği ağır hastalık ile gündeme gelmişti. Peki, Mehmet Ali Erbil kimdir? Usta oyuncu ve sunucu ile ilgili tüm merak ettiğiniz soruların cevabını sizler için derledik.

MEHMET ALİ ERBİL'İN HAYATI

Doğum Tarihi: 8 Şubat 1957

Nereli: İstanbul

Kaç Yaşında: 62

Boyu: 173 cm

Kilosu: 77 kg

Burcu: Kova

Mesleği: Tiyatro, Dizi ve Sinema Oyuncusu, Sunucu

Mehmet Ali Erbil Biyografisi:

Mehmet Ali Erbil, 8 Şubat 1957 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir.Dedesi Kürt Şeyh Es'edêErbîlî 1835 yılında Irak’ın Erbil ilinde doğmuş Kürt kökenlidir. Usta oyuncunun dedesi sonradan İstanbul'a göç etmiştir ve Menemen olaylarına karıştığı için idam edilmiştir.

Babası Türkmen kökenli, Tiyatro ve sinema oyuncusu Sadettin Erbil‘in ikinci oğlu olan sanatçının,abisi Mustafa Erbil ve kız kardeşi Yeşim Erbil ise bir tıp profesörü olan iki kardeşi daha var. Mehmet Ali Erbil'in, annesi Yurdagül Eken babasından boşanıp bir subayla evlenmiştir.Ve Mehmet Ali Erbil Annesi ile yaşamaya başlar.

Eğitimi:

Mehmet Ali Erbil'in annesinin ikinci evliliğinin bir subay olmasından dolayı İstanbul'da başlayan ortaokul hayatı, Balıkesir'de devam eder ve Ankara'da biter. Usta oyuncu 14 yaşına ve lise çağına geldiğin zaman, üvey baba yanında daha fazla kalamayacağı anlaşılır ve bunun üzerine yatılı okul formülünde karar kılınır.

1970 yılında Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Yüksek Bölümü'ne yatılı olarak girmiş olan Mehmet Ali Erbil, bu dönemde henüz 16 yaşındayken gösterdiği üstün başarısından dolayı hocası Cüneyt Gökçer tarafından Küheylan oyunun başrolüne seçilir. Devlet Tiyatrosu'nda konuk oyuncu olarak başrolde oynadığı oyunda yılın En İyi Tiyatrocu Ödülü'nü kazandığında henüz 17 yaşındaydı.

Kariyeri:

Konservatuardan mezun olduktan sonra Ankara Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaya başlayan Mehmet Ali Erbil, Başta 'Küheylan' olmak üzere birçok tiyatro oyununda oynadı. 21 yaşına girdiği zaman hayatının akışını değiştirecek bir karar vermek zorunda kalır. İstanbul'dan aldığı müzikal tekliflerini değerlendirerek, devlet memurluğundan istifa edip, bugünkü Mehmet Ali Erbil portresini yavaş yavaş şekillendirmeye başlar.

Televizyon hayatına ilk adımını atmasını sağlayan, hem sunucu, hem de şowmen olarak onu ilk keşfeden ise İzzet Öz‘dür. Mehmet Ali Erbil, ilk olarak TRT‘de ‘Metronom’ isimli eğlence programını hazırlayarak önce Derya Baykal‘la, daha sonra 1984 yılında da Çiğdem Tunç‘la sıkı bir ikili konseptinde televizyona çıkarak hafızalarda yer etti.

Özel kanalların açılması ve çoğalması ile birlikte Mehmet Ali Erbil, TRT’den Kanal 6’ya geçiş yaptı. Daha sonra Star TV ve ATV’de dizi, Show TV’de ise program yaptı.

Babası sinemacı olduğu için genç yaşta dublajla da tanıştı Erbil ve Shrek adlı beğeni ile izlenen animasyon filminin eşek karakterini seslendirdi.

2010 yılında Star TV'de sunuculuğunu üstlendiği ve canlı olarak yayınlanan Çarkıfelek programında Erbil bir gafa imza attı, kullandığı bir ifade Alevileri kızdırdı. Daha öncede Erbil, 2009 yılında Star TV'de yayınlanan bir evlilik programında kendine eş adayı arayan 80 yaşındaki bir kişiye yönelik sarf ettiği sözleri nedeniyle de Alevilerin tepkisine neden olmuştu.Alevi vatandaşların duruma tepki göstermesi üzerine, Star TV, 'Çarkıfelek' adlı programı yayından kaldırma kararı aldı.

Mehmet Ali Erbil, 2006 yılında sunduğu yarışmada bir sansasyona daha imza atarak bir yarışmacının pantolonunu çekip cinsel organını gösterdiği için program 3 gün sonra tamamen yayından kaldırıldı ve bu konu oldukça tartışıldı.

2012'den itibaren de Tv8 kanalına geçerek Aşka Gel adlı programında sunuculuk yapmıştır.

Son olarak Kanal 1'de Aşkım Aşkım dizisinin tekrar çekimlerinde yer aldı fakat kanalın el değiştirmesinden dolayı dizi sona erdi. Usta sanatçı birçok film, dizi ve TV programları ile ekranların tanıdık siması olmayı başardı.

Özel yaşamı:

Mehmet Ali Erbil, evlilikleri ve sevgilileri ile de her zaman gündem yaratmayı başardı.

1980 - 1983Muhsine Şehnaz Kamiloğlu

16 Nisan 1982 de Sezin isminde bir kızı oldu.

1985 – 1985 Muhsine Şehnaz Kamiloğlu

1989 – 1996 Nergis Kumbasar.

02 Aralık 1995 tarihinde Yasmin isimli bir kızı oldu.

2001 - 2003 Sedef Altuntaş

2005 – 2011Tuğba Coşkun

03 Temmuz 2006 da Ali Sadi adını verdikleri bir oğlu oldu.

Hakkında Kısa Kısa:

Mehmet Ali Erbil dünyada sadece 100 kişide görülen Kaçış Sendromu hastalığına yakalandı ve uzun bir süre tedavi gördü. Şu an durumu iyi olan ve hastaneden çıkan sanatçı bekar ve sadece sağlığı ile ilgileniyor.