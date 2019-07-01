Mehmet Ali Erbil kimdir?

Tiyatro ve sinema sanatçısı olan Mehmet Ali Erbil aynı zamanda sunuculukta yapmaktaydı. 8 aydır yoğun bakımda tedavi gören ünlü oyuncunun yarın taburcu olması bekleniyor. İşte merak edilen Mehmet Ali Erbil'in hayatı ve kariyeri

MEHMET ALİ ERBİL'İN HAYATI

Tiyatro ve sinema sanatçısı Saadettin Erbil'in oğlu olarak 8 Şubat 1957'de İstanbul’da doğdu. 1835 yılında Erbil'de doğmuş ve sonradan İstanbul'a göç etmiş dedesi Şeyh Esad Erbilî'nin Menemen olaylarına karıştığı için idam edildiğine dair araştırma konusunu yeni öğrendiğini söyleyen Mehmet Ali, Yani Kürt kökenlisiniz sorusuna Evet. Ama kimlik olarak alt mıyım yoksa üst müyüm doğrusu bilmiyorum. diye yanıtladı. İlk ve orta öğrenimini İstanbul, Ankara ve Balıkesir'de yaptı.

1970 yılında Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Yüksek Bölümü’ne yatılı olarak girdi ve bu dönemde hocası Cüneyt Gökçer'di. Devlet Tiyatrosu’nda konuk oyuncu olarak baş rolde En İyi Tiyatrocu Ödülü’nü kazandı. Buradan mezun olduktan sonra, Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaya başlayan sanatçı, Başta ‘Küheylan’ olmak üzere birçok oyunda oynadı ve daha sonra tek kanallı yayın döneminde TRT’de ‘Metronom’ adlı eğlence programında Derya Baykal'la, 1984 yılında da Çiğdem Tunç'la bir ikili oluşturdular. Özel kanalların açılmasıyla birlikte Erbil, TRT’den Kanal 6’ya geçiş yaptı. Daha sonra InterStar ve ATV’de dizi, Show TV’de de program yaptı.

1985'te İlyas Salman ile birlikte oynadığı Uyanıklar Dünyası adlı filmle büyük beğeni topladı. Aynı yıl Nevra Serezli ile birlikte dönemin bir magazin dergisi olan Süper Gazete reklamında rol almıştır. ATV'de canlı yayınlanan Ya Şundadır Ya Bunda adlı programı sunarken yaptığı RTÜK yasasına uygun olmayan hareketinin ardından televizyon programlarına ara vermiştir. Daha önce Emel Sayın'la birlikte Aşkım Aşkım adlı dizide oynamıştır. Kanal D’de yayınlanan yarışma programı Çarkıfelek ve ATV’de uzun bir süre yayınlanan Tatlı Kaçıklar dizisiyle zirveye çıkan başarılı şovmen, Harakiri ve Hababam Sınıfı Güle Güle adlı filmlerle tekrar beyazperdeye geçti. Mehmet Ali Erbil, Kanal D'de Çarkıfelek dışında çeşitli yarışma programları da yaptı. Bir dönem TGRT'de Çarkıfelek yarışmasını sundu. TNT (Türkiye) kanalında Açıl Susam Açıl adıyla şov tarzında yeni bir yarışma sundu. Daha sonra aynı kanalda kısa bir süre Çarkıfelek programı yaptı. Bu programdan da ayrıldı ve Petek Dinçöz sunuculuğa getirildi. 2012'den itibaren tv8'e geçerek Aşka Gel adlı programında sunuculuk yapmıştır. Mehmet Ali Erbil, 2015 yılında Star TV'de yayınlanan Çarkıfelek'in sunuculuğunu yapmıştır. Son dönemlerde, Sinan Çetin'in Bay E, Gani Müjde’nin Kahpe Bizans, Ömer Uğur’un yönettiği Hemşo adlı filmlerde rol aldı. Uzun bir hastalık döneminden sonra tekrar izleyiciler karşısına geçen Erbil, TRT’de yayınlanan Bir Başka Gece adlı programın sunuculuğunu yaptı. Kanal 1'de yayınlanan Çarkıfelek adlı programı sundu. Ramazan geldikten sonra Fox'a Ece ve Çarkıfelek ile birlikte geçmiştir. Kanal 1'de Aşkım Aşkım dizisinin tekrar çekimlerinde yer aldı fakat kanal değişikliği yüzünden dizi sona erdi. Fox TV'de Ece sona erdi, fakat Çarkıfelek ile birlikte 50 Sarışın programı başladı. 50 Sarışın cuma akşamları 19.15'te yayınlandı. Pazartesi'den Perşembe'ye Tuba Ünsal'la Çarkıfelek'i sundu. Çarkıfeleği son kez 2017 yılında Show TV'de sunmuştur. Dünyada sadece 100 kişide görülen Kaçış Sendromu hastası olan Erbil, bekar ve 3 çocuk babasıdır. Stelyo Pipis yıllardır menajerliğini yapmaktadır.

KARİYERİ

Artiz Mektebi : Müjdat Gezen\Kandemir Konduk - Şan Tiyatrosu - 1988

Bin Yıl Önce Bin Yıl Sonra : Yavuz Tugrul\Vural Sözer - Şan Tiyatrosu - 1986

Neşşey-i Muhabbet : Şan Tiyatrosu - 1982

Hisseli Harikalar Kumpanyası : Haldun Dormen - Şan Tiyatrosu - 1980

Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım : Haldun Taner - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1978

Cimri : Moliere - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1977

Körüden Görünüş : Arthur Miller - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1976

Aman Ban Bir Eğlence : Cevdet Yavuzdoğan - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1976

Küheylan : Peter Shaffer - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1974

İstanbul Efendisi : Musahipzade Celal - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1973

Harem (2012, tv dizisi) - Ulan Bator

Ece (2008, tv dizisi) - Ege

Yıldızlar Savaşı (2007, tv dizisi)

En Son Babalar Duyar (2004, tv dizisi) - Naylon Evlat Semih

Büyümüş De Küçülmüş (2003, tv dizisi) - Tarcan/Afacan (Ses)

Hastayım Doktor (2002, tv dizisi) - Dr. Talat Can

Aşkım Aşkım (2001, tv dizisi) - Şener Uzun

Can Dostlar (2000, tv dizisi)

Tatlı Kaçıklar (1996-2001, tv dizisi) - Rafet

Zamanda Yolculuk (1995, tv dizisi)

Şıpsevdi (1977, tv dizisi) - Meftun

Polis Akademisi Alaturka (2015,film) - Haşmet

Pak Panter (2010) - Yuri Gagarin

Oyuncak Hikayesi 3 (2010) - Woody

Maskeli Beşler: Kıbrıs (2008) - Rocky Selim

Emret Komutanım Şah Mat (2006) - Emekli KGB ajanı Karpov

Dünyayı Kurtaran Adam'ın Oğlu (2006) - Kartal Kaptan/Zaldabar

Keloğlan Karaprens'e Karşı (2005) - Keloğlan

Maskeli Beşler İntikam Peşinde (2005) - Cezaevi Müdürü

Hırsız Var! (2005) - Mafya Babası Ekrem

Teberik Şanssız (2005, tv filmi)

Hababam Sınıfı Üç Buçuk (2005) - Deli Bedri

Hababam Sınıfı Askerde (2004) - Deli Bedri/Bedri Binbaşı

Hababam Sınıfı Merhaba (2003) - Deli Bedri

Ömerçip (2002) - Şoför Adnan

Hemşo (2000) - Yaşar

Oyuncak Hikayesi 2 (1999) - Woody

Kahpe Bizans (1999) - İlletyus

Oyuncak Hikayesi (1995) - Woody

Bay E (1995) - İsmet Berkan

Sevmek ve Ölmek Zamanı (1989) - Cengiz

Hülya (1988)

Babamız Eğleniyor (1987) - Mahmut

Allah Allah (1987) - Ali

Lotto Kralı (1986) - Selim

Kahkaha Marketi (1986) - Altan Cımbız

Huysuz (1986)

Uyanıklar Dünyası (1985) - Dolap Osman

Kızlar Sınıfı Yarışıyor (1985) - Necmi Soner

Fakir Milyoner (1985) - Necmi

Sevmek Yeniden Doğmak (1984) - Doktor Sedat

Karımı Gördünüz mü? (1984) - Ali

Vatan Kucağında (1982) - Hüsnü

Hababam Sınıfı Güle Güle (1981) - Ali

Harakiri (1975) - Bora

Geçtiğimiz yıl ekim ayında evinde düşerek yaralanması sonucu kaburgaları kırılan ve ‘kaçış sendromu’ hastalığı nükseden Mehmet Ali Erbil'den güzel haber geldi.

Erbil, yarın taburcu oluyor. Ünlü şovmen saat 17:00'de basın toplantısı yapacak.

KAÇIŞ SENDROMU NEDİR?

Kaçış sendromu hastalığı, (Capillary leak syndrome) kanın yoğunlaşması, tansiyonun düşmesi gibi bulgular veren, damarlardan protein, mineral ve suyun sızması olarak tanımlanmaktadır.

Tekrarlayan şoklarla kendini gösteren sendrom, bu krizlerden 24 saat önce gribal enfeksiyonlarda olduğu gibi, halsizlik, yorgunluk, hafif ateş gibi belirtiler veriyor. Krizler birkaç ayda bir tekrarlayabileceği gibi, bazen yıllarca görülmüyor. Krizi önleyici tedavide de üst solunum yolları enfeksiyonlarında kullanılan ilaçlar veya astım, bronşit hapları uygulanıyor.

Sendromu 1960 yılında ilk tarif eden B.Clarkson'dur. Çok az görülen bir hastalık olup, dünyada sadece 791 vakaya rastlanmıştır.