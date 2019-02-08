Mehmet Ali Erbil sağlık durumu nasıl? Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil bugün doğum gününde yakın arkadaşı Yalçın Menteş'in ölüm haberini aldı. Gözyaşlarına hakim olamayan Mehmet Ali Erbil, doğum günü dolayısıyla sosyal medya hesabı Instagram'dan teşekkür mesajı yayınladı. Öte yandan magazin dünyasında felaket tellalı olarak bilinen ses sanatçısı Onur Akay, Mali'nin sağlık durumuyla ilgili son gelişmeleri aktardı.

MEHMET ALİ ERBİL'DEN HABER VAR!

62'nci yaşını hastanede kutlayan Mehmet Ali Erbil uzun bir aradan sonra ilk kez Instagram hesabı yoluyla sevenlerine mesaj gönderdi. Erbil, "Bu özel günümde beni arayan, soran, dualarıyla yanımda olan tüm dostlarıma sevenlerime sonsuz teşekkürlerimi sunarım" şeklinde videolu bir paylaşım yayınladı.

MEHMET ALİ ERBİL SAĞLIK DURUMU NASIL?

Ses sanatçıcı Onur Akay, Yalçın Menteş'in ölüm haberini öğrenen yakın dostu Mehmet Ali Ervil'in gözlerinden yaş geldiğini açıkladı. Akay, "Mehmet Ali Erbil, yoğun bakımın hemen yanında bir odada kalıyor ve kendisiyle yine yoğun bakım doktorları ilgileniyor. Yoğun bir şekilde fizik tedavi başladı. Konuşması ve gıda alımı normal olan Mali'nin moralinin bozuk olduğunu öğrendim. Konuşuyormuş ama uzun uzun sohbetler etmiyormuş. Daha çok uyuyarak vakit geçiriyormuş. Ayrıca odasındaki televizyondan daha çok maç ve belgesel izliyormuş. Sevdiği yemeklerden az yiyormuş ve kalori dengesini ayarlamak için özel mamalara devam ediliyormuş. Kilo almaya başlayan Mali, yakında ayağa kalkacak. Yanında sürekli kardeşi Mustafa Erbil kalıyor ve çok sevdiği oğlu Ali Sadi ise her gün babasının yanına uğruyormuş" dedi.