Bu kez oğlu ile eski eşinin evinde!

Mehmet Ali Erbil, Seda Sayan'ın hastayken yanında hiç olmamasında sitem etti. Erbil'in açıklamalarına Seda Sayan'dan yanıt geldi. Seda Sayan "Can çıkmadan huy çıkmıyor. Adam akıllanmıyor ders çıkarmıyor ise yapacak hiçbir şey yok Allah müstehakını versin. Benim böyle ruhu kirli bir arkadaşım zaten olamaz" dedi. Ardından da Instagram hikayesinde Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Tuğba Coşkun ile evli iken hizmetçilerine tecavüzde bulunduğunu iddia etti.

MEHMET ALİ ERBİL ÖZÜR DİLEDİ

Mehmet Ali Erbil, sosyal medya hesabından, "Ben ilaçların tesiriyle bir yanlış yaptım. Özür diliyorum" açıklamasını yaptı. Sayan da bu sözleri Instagram hesabından yayınlayarak aralarındaki buzların eridiğinin mesajını verdi.

SEDA SAYAN'DAN MEHMET ALİ ERBİL'E TECAVÜZ SUÇLAMASI

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