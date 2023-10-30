Haberler Magazin Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç ile canlı yayın yaptı! Ünlü şovmen gözyaşlarına engel olamadı!

Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç ile canlı yayın yaptı! Ünlü şovmen gözyaşlarına engel olamadı! Bir dönem Çarkıfelek yarışmasını sunan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, son zamanlarda sosyal medya platformlarında canlı yayın yapıyor. Erbil, geçtiğimiz gün Serdar Ortaç ile TikTok üzerinden yayın yaptı ve gözyaşlarına hakim olamadı. Habertürk Giriş: 30.10.2023 - 14:37 Güncelleme: 30.10.2023 - 14:37 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy ABONE OL

1 Şurada Paylaş!







Özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen 66 yaşındaki ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, sosyal medya platformlarından biri olan TikTok'ta neredeyse her gün canlı yayın açıyor.

2 Şurada Paylaş!







Türkiye'nin tanınan isimlerinden Mehmet Ali Erbil, son olarak canlı yayını şarkıcı Serdar Ortaç ile birlikte yaptı. Ortaç'ın "Ben pot kırmadım değil mi geçen gün?" diye sormasının üzerine hüngür hüngür ağlamaya başlayan Erbil, sevgilisi ile kavga ettiklerini ve ayrıldıklarını söyledi.