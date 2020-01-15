Mehmet Ali Erbil sağlık durumu nasıl? Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in son durumu ile ilgili bilgi doktor kız kardeşi Yeşim Erbil'den geldi. İşte, Mehmet Ali Erbil ile ilgili son dakika gelişmeleri...

MEHMET ALİ ERBİL'E NE OLDU?

Evinde düşüp kaburgasını kıran, ardından kaçış sendromu hastalığının nüksetmesi nedeniyle 234 gün hastanede tedavi göre Mehmet Ali Erbil geçtiğimiz günlerde yeniden hastaneye kaldırıldı. Erbil 1 haftadır yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.

MEHMET ALİ ERBİL SON SAĞLIK DURUMU NASIL?

Ünlü şovmenin ablası Yeşim Erbil, kardeşinin sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

"Her zaman yaptığımız gibi dua edeceğiz" diyen Yeşim Erbil, şu ifadeleri kullandı: Abimin durumunu merak ediyorsunuz, haklı olarak. Aslında bilgileri saklamıyoruz. Sadece iki ileri, bir geri giden bir süreç olduğu için anlık duyuru yapmadık. 16 aydır ağır bir hastane süreci... Taburcu olsa da ayaktan takibi hep devam etti. 20 yıldır mevcut kaçak sendromu ve düşme ile başlayan olaylar vücudunu çok yıprattı. Birgün bile 'Ne olacak böyle?' demedi. Şu an yoğun bakımda. Son olay ağır bir kaçış sendromu ile ilgili. Yıpranan organlar daha fazla etkileniyor, bu nedenle de hassas bir tedavi gerektiği için yoğun bakımda. Kronik hastalıklarla baş etmek çok zordur. Ne zaman, ne gelişeceğini bilemezsiniz. 2+2=4 değildir. Tedavisi sürecek, bekleyeceğiz. Her zaman yaptığımız gibi dua edeceğiz. Benim başından beri söylediğim şey şudur; tüm hastalar için Allah en hayırlısını versin. Biz doktor olarak bilimin ışığında ne gerekiyorsa yaparız. Yaşam böyle bir şey... Hep mutlu, hep sağlıklı, hep moralli, hep enerjik, hep refahtan ibaret değil. İyi pazarlar...