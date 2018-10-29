Son dakika: Mehmet Ali Erbil’in sağlık durumuyla ilgili kritik açıklama

29.10.2018 - 11:50 | Güncelleme:

Mehmet Ali Erbil’in sağlık durumuyla ilgili son dakika açıklama! Geçtiğimiz günlerde evinin banyosunda düşerek yaralanan Mehmet Ali Erbil, kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınmıştı. Uzun tedavi sürecinin ardından durumu düzelen ünlü şovmen yine kötüleşti

  • 1 Son dakika: Mehmet Ali Erbil’in sağlık durumuyla ilgili kritik açıklama
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    Mehmet Ali Erbil’in tedavi sürecinde yanından ayrılmayan kardeşi Prof. Dr. Yeşim Erbil, ünlü şovmenin son durumuyla ilgili şu açıklama yaptı.

  • 2 Son dakika: Mehmet Ali Erbil’in sağlık durumuyla ilgili kritik açıklama
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    Sözcü'ye konuşan Yeşim Erbil şunları söyledi:

  • 3 Son dakika: Mehmet Ali Erbil’in sağlık durumuyla ilgili kritik açıklama
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    “11 gün önce banyoda düşen ağabeyimin sağ tarafta 3 kaburgası kırılmıştı, bu kırıkların ikisi parçalı kırık olup göğüs duvarında bulunan atar damarı kanatmıştı. Çok ciddi olan kanaması torakoskopik ameliyat ile durduruldu.

  • 4 Son dakika: Mehmet Ali Erbil’in sağlık durumuyla ilgili kritik açıklama
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    Ağabeyimin “Kaçış Sendromu” rahatsızlığı olduğu için meydana gelen ciddi travma bu hastalığını tetikledi ve çok şiddetli atak geçirdi. 4 gün önce yoğun bakımda uyandırıldı ve durumu iyiye doğru gitmeye başladı. Aslında düşme nedeniyle oluşan kaburga kırıkları genellikle çok az kanamaya neden olan kırıklardır, böyle bir damar yaralanması oluşması benim 30 yılda ilk kez gördüğüm bir yaralanmaydı ve hayatı tehdit edecek kadar acil ve ciddi bir travmaydı.

  • 5 Son dakika: Mehmet Ali Erbil’in sağlık durumuyla ilgili kritik açıklama
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    Dün akşam üzeri aniden gelişen tansiyon ve kan değerlerindeki düşüklük nedeniyle yaptığımız incelemelerde göğüs boşluğunda kanama belirlendi ve acilen ameliyata alındı.

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    Bu kez kırık kaburganın sivri ucunun diafragma dediğimiz karın boşluğu ile göğüs boşluğunu ayıran zarı parçalayıp kanamaya neden olduğunu gördük. Ameliyatla bu kanama durduruldu. Kardeşim 11 günlük süreçte toplam 7.5 litre kan kaybetti. Doğal olarak bir insanda 5 litre kan olduğu düşünülürse bunun üzerinde bir kan kaybı ve bu kaybın yerine konması iyileşme sürecini zorlayacak bir durumdur.

  • 7 Son dakika: Mehmet Ali Erbil’in sağlık durumuyla ilgili kritik açıklama
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    Dolayısıyla çok hassas dengeler gözetilerek tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. Organ fonksiyonlarında bozulma olmaması için ilgili tüm birimlerdeki meslektaşlarım tedavilerine devam ediyor. Atlatacak bunu da inşallah.”

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  • 22 Son dakika: Mehmet Ali Erbil’in sağlık durumuyla ilgili kritik açıklama
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Yorumlar 4
  • Misafir 8 saat önce
    mehmet Ali erbile sifalar diliyofum
  • Misafir 8 saat önce
    hep calistin dinlenmedin tez gunde Allah sifa versin sagligina kavusmani Allahtan diliyoruz
  • Misafir 8 saat önce
    iyilesecek insallah..
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