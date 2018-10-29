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Ağabeyimin “Kaçış Sendromu” rahatsızlığı olduğu için meydana gelen ciddi travma bu hastalığını tetikledi ve çok şiddetli atak geçirdi. 4 gün önce yoğun bakımda uyandırıldı ve durumu iyiye doğru gitmeye başladı. Aslında düşme nedeniyle oluşan kaburga kırıkları genellikle çok az kanamaya neden olan kırıklardır, böyle bir damar yaralanması oluşması benim 30 yılda ilk kez gördüğüm bir yaralanmaydı ve hayatı tehdit edecek kadar acil ve ciddi bir travmaydı.