3 gündür kayıp Mehmet, Dicle Nehri'nde aranıyor!
Şırnak'ta 3 gündür aranan 16 yaşındaki Mehmet Mehdi Demiral için Dicle Nehri'nde arama çalışması başlatıldı
Şırnak'ın Cizre ilçesinde, 16 Kasım Perşembe günü evden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Mehmet Mehdi Demiral için ailesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulundu.
Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, Mehmet'in cep telefonunu Dicle Nehri kenarında buldu.
Boğulma şüphesi ile bölgeye AFAD, belediye dalgıç ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, nehirde arama çalışması başlattı.