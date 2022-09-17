Karşılıklı olarak çok değer vererek başladığımız ilişkimiz son bulmuş olsa da ilişkimiz süresince Hadise'nin sanat hayatını belki de en çok destekleyen kişi oldum. Konserlerini ailem dahil en önden gururla izlediğime ve başarılarıyla da kendisiyle onur duyduğuma herkes şahit olmuşken, bugün öne sürülen iddiaları şaşkınlıkla karşılıyorum.