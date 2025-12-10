Mehmet Erdem, babasına veda etti
Şarkıcı Mehmet Erdem'in babası Sücaattin Erdem, son yolculuğuna uğurlandı
Giriş: 10.12.2025 - 13:23 Güncelleme: 10.12.2025 - 13:27
Mehmet Erdem, baba acısıyla sarsılmıştı. Ünlü şarkıcı, babası Sücaattin Erdem'in vefat ettiğini duyurmuştu.
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Sücaattin Erdem için Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii'de cenaze namazı kılındı. Erdem'in naaşı ardından toprağa verildi.
Oyuncu Rıza Kocaoğlu da arkadaşı Mehmet Erdem'i acılı gününde yalnız bırakmadı.
