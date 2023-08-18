Mehmet Erdem'den yeni klip Mehmet Erdem, 'Bir Şarkı Vardı Ya' adlı albümünde yer alan 'Hava Nasıl Oralarda' parçasını kliplendirdi

Mehmet Erdem, son albümü 'Bir Şarkı Vardı Ya'da yer alan şarkıları kliplendiriyor. Edip Akbayram'ın klasikleşmiş şarkılarından olan, söz ve müziği Adnan Ergil imzalı 'Hava Nasıl Oralarda', Erdem'in yorumu ve Alper Atakan imzalı aranjesi ile albümde yer alıyor.

'Hava Nasıl Oralarda'nın video klibi yönetmen Onur Kök tarafından kaydedildi. Klip çekiminde Mehmet Erdem'e kendi orkestrası da eşlik etti. Evleniyorlar! 'Haftaya düğün var'