        Haberler Objektife Takılanlar Mehmet Erdem'in babalık heyecanı

        Mehmet Erdem'in babalık heyecanı

        Oyuncu Vildan Atasever ile ilk çocuklarını bekleyen şarkıcı Mehmet Erdem, heyecanını paylaştı; "Kendimize daha iyi bakıyoruz, çocuğa bakacağımız için dinç olmamız lâzım. Heyecanımız fazlasıyla var"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.12.2025 - 10:32 Güncelleme: 24.12.2025 - 10:32
        Ünlü şarkıcının babalık heyecanı
        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Mehmet Erdem, Etiler'de objektiflere yansıdı. Erdem, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        Geçtiğimiz haftalarda kaybettiği babası Sücaattin Erdem hakkında konuşan Mehmet Erdem; "İyi olmaya çalışıyoruz, hayat böyle bir şey. Bu sene kötü geçti ama önümüzdeki sene güzelleşecek" dedi.

        Mehmet Erdem, babası Sücaattin Erdem'i 10 Aralık'ta son yolculuğuna uğurlamıştı
        "HEYECANLIYIZ"

        Oyuncu eşi Vildan Atasever ile ilk çocuklarını bekleyen Mehmet Erdem; "Kendimize daha iyi bakıyoruz, çocuğa bakacağımız için dinç olmamız lâzım. Heyecanımız fazlasıyla var. Herkes gibi biz de heyecanlıyız. Vildan da iyi, her şey yolunda" ifadelerini kullandı.

        Mehmet Erdem ve eşi Vildan Atasever
        #Mehmet Erdem
        #vildan atasever
