Gerek dizi ve film sektöründe yaptığı dizi-film müzikleriyle gerekse solo albümleriyle müzik dünyasının dikkat çeken isimlerinden biri olan Mehmet Erdem araştırılıyor. Sibel Can, Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun'un eğlence programına konuk olan Mehmet Erdem'in hayatı ve şarkıları hakkında merak edilenlere haberimizde ulaşabilirsiniz.

MEHMET ERDEM KİMDİR?

Aslen Malatya, Arapkir'li olan Mehmet Erdem, 1978 yılında Manisa'da dünyaya geldi. Ortaöğrenimini İzmir Fen Lisesi'nde tamamlayan Mehmet Erdem, Üniversite eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nde tamamladı.

Şarkıcı Mehmet Erdem'in babası klarnet, dayısı bağlama çalardı. Ailesi nedeniyle müzikle çok erken yaşlarda tanışan Mehmet Erdem'in ilk çaldığı enstrüman 5 yaşındayken sahip olduğu mandolindi. Daha sonra bağlama ve cümbüş de çalmaya başlayan. Lise döneminde çeşitli gruplarda müzisyen ve vokalist olarak yer aldı.

1999 yılından itibaren, müzikal anlamda bir "okul" olarak değerlendirdiği Kardeş Türküler grubuna katılmasıyla profesyonel müzik hayatı başlayan Mehmet Erdem birçok sanatçının albümünde stüdyo müzisyenliği yaptı.

Film ve dizi müzikleri bestelediği bilinen Mehmet Erdem'in 2009 yılında Tarık Akan ve Şerif Sezer'in başrol oynadığı Deli Deli Olma filmine yaptığı müzikle Altın Portakal‘da en iyi film müziği ödülünü aldı. Leyla ile Mecnun, Kuzey Güney, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi ve Deliha 2 dizilerinde konuk oyuncu olarak yer aldı.

Erdem, Ekim 2015'te İstanbul 19. Ağır Ceza Mankemesi'nin kararınca "uyuşturucu kullanmak" suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırıldı, "örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak" suçundan beraat etti. Mahkeme, hapis cezasının bir yıldan daha az olması nedeniyle cezayı erteledi.

MEHMET ERDEM EVLENDİ Mİ?

Şarkıcı Mehmet Erdem, oyuncu Vildan Atasever'le dünyaevine girdi.

MEHMET ERDEM ŞARKILARI

Film ve dizi müzikleri

Polis - (2006)

Dol - (2007)

Sınıf - (2008)

İş Arıyoruz - (2008)

Deli Deli Olma - (2009)

Sizi Seviyorum - (2009)

Memleket Meselesi - (2010)

Avrupa Avrupa - (2011)

Leyla ile Mecnun - (2011)

Vücut - (2011)

Çalgı Çengi - (2011)

Kalbim Seni Seçti - (2011)

Aşk Kırmızı - (2013)

Sen Aydınlatırsın Geceyi - (2013)

Cenaze İşleri - (2017)

Albümler

Herkes Aynı Hayatta, (2012)

Hiç Konuşmadan, (2013)

Hepsi Benim Yüzünden, (2016)

Neden Böyleyiz, (2018)

Single'ları

"Allah'tan Kork" (Aşkın Nur Yengi ile) (2019)