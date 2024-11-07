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        Haberler Magazin Mehmet Esen ile Arzu Yanardağ ayrıldı - Magazin haberleri

        Mehmet Esen ile Arzu Yanardağ ayrıldı

        Mehmet Esen ile Arzu Yanardağ, 4 aylık ilişkilerini noktaladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2024 - 15:43 Güncelleme: 07.11.2024 - 15:59
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        Mehmet Esen ile Arzu Yanardağ'ın 20 yıllık arkadaşlıkları geçtiğimiz ağustos ayında aşka dönüşmüştü. Ancak çiftin bu birlikteliği uzun soluklu olmadı.

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        Mehmet Esen ile Arzu Yanardağ, yollarını ayırırken herhangi bir açıklama yapmadılar.

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        Geçtiğimiz günlerde katıldığı galada basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden Arzu Yanardağ; "Evlilik insan doğasına aykırı" demişti. Oyuncu; "Evlilik aşkı öldürüyor mu?" sorusuna ise "Evet, bence burada evli olanlar vardır, daha iyi bilir" şeklinde cevap vermişti.

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        Ünlü oyuncunun, bu sözlerinden kısa bir süre sonra sevgilisi Mehmet Esen ile yollarını ayırması dikkat çekti.

        #arzu yanardağ
        #Mehmet Esen
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