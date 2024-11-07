Mehmet Esen ile Arzu Yanardağ ayrıldı
Mehmet Esen ile Arzu Yanardağ, 4 aylık ilişkilerini noktaladı
Mehmet Esen ile Arzu Yanardağ'ın 20 yıllık arkadaşlıkları geçtiğimiz ağustos ayında aşka dönüşmüştü. Ancak çiftin bu birlikteliği uzun soluklu olmadı.
Mehmet Esen ile Arzu Yanardağ, yollarını ayırırken herhangi bir açıklama yapmadılar.
Geçtiğimiz günlerde katıldığı galada basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden Arzu Yanardağ; "Evlilik insan doğasına aykırı" demişti. Oyuncu; "Evlilik aşkı öldürüyor mu?" sorusuna ise "Evet, bence burada evli olanlar vardır, daha iyi bilir" şeklinde cevap vermişti.