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        Haberler Spor Basketbol TKBL Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor-Galatasaray Çağdaş Faktoring: 75-78 (MAÇ SONUCU) - Basketbol Haberleri

        Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor-Galatasaray Çağdaş Faktoring: 75-78 (MAÇ SONUCU)

        Galatasaray Çağdaş Faktoring, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi çeyrek final serisi 3'üncü maçında Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor'u 78-75 mağlup ederek seriyi 2-1 kazandı ve adını yarı finale yazdırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 20:20 Güncelleme: 27.03.2024 - 20:20
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        Galatasaray yarı finalde!
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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi çeyrek final serisi 3'üncü maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda karşılaştığı Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor'u 78-75 mağlup etti ve seride durumu 2-1'e getirerek adını yarı finale yazdırdı. Mücadelenin en skorer ismi İzmit Belediyespor'da 21 sayı kaydeden Khaalia Hillsman oldu.

        Sarı-kırmızılı ekip, yarı finalde Fenerbahçe Alagöz Holding ile karşılaşacak.

        SALON: Kocaeli Atatürk

        HAKEMLER: Yener Yılmaz, Aydın Karaçam, Halil Erkoç

        MEHMET KAVAN YAPI İZMİT BELEDİYESPOR: Hillsman 21, Calhoun 8, Ayşe Cora 16, Özge Özışık 2, Nared 20, Ivanova 5, Başak Altunbey 3, Ezgi Manlacı, Ferda Yıldız

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        GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORİNG: Smith 18, McCowan 7, Meltem Yıldızhan 2, Hartley 8, Vanloo 20, Büşra Akbaş 10, Sude Yılmaz 7, Harrigan 6

        1'İNCİ PERİYOT: 15-16

        DEVRE: 37-36

        3'ÜNCÜ PERİYOT: 57-62

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