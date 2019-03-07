Konacık Mahallesi'nde bulunan Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Bodrum Belediye Meclisi son ve 2019 yılı Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı yoğun katılımla gerçekleştirildi. Herodot Kültür Merkezi girişinde çiçeklerle karşılanan Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, toplantının başında bir konuşma yaptı. Demokrat Parti’den Muğla Büyükşehir belediye başkan adayı olan Bodrum belediye başkanı Mehmet Kocadon katıldığı son meclis toplantısında gözyaşlarına boğuldu. Kocadon, siyasi hayatı, Bodrum Belediye Başkanlığı dönemi ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olma süreci ile ilgili yaptığı konuşmada duygusal anlar yaşadı.

Kocadon, “Belediye başkanlığım sürecinde hiç kimsenin kalbini kırmamaya çalıştım. Odama giren herkese bir çözüm üretmeye çalıştım. Hep çözümün bir parçası olarak 20 yıla yakın görev yaptım. Bu süreçlerde yanlışlarımız da olmuştur. Bilmeyerek bir kardeşimizi kırdıysak özür dilerim. Ama kimsenin elinden yasal yetkisini almadım, kimsenin ekmeğiyle oynamadım. Bodrum halkına, çalışan tüm personelime, 1999 yılından bu yana benimle birlikte çalışmış siyasi arkadaşlarıma, meclis üyelerime hepinizin huzurunda hakkımı helal ediyorum” dedi.

Konuşmasının ardından Mehmet Kocadon’a çiçek takdim edilerek meclis toplantısına geçildi.



