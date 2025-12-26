Mehmet Nuri Ersoy: Milli formayı giymek gibi

Yurt dışında yayınlanan Türk dizileri, Türkiye’nin uluslararası alandaki tanıtımında şüphesiz en stratejik unsurlardan biri haline geldi. Ülkemizin tarihi mirasını ve doğal güzelliklerini gözler önüne sermekle kalmayan bu yapımlar; kültürümüz, değerlerimiz ve yaşam tarzımız hakkında da dünyaya önemli ipuçları veriyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un da vurguladığı üzere; dizilerimiz Amerika kıt'asından Orta Doğu’ya, Avrupa’dan Asya’ya kadar uzanan devasa bir coğrafyada milyonlarca izleyiciyle buluşuyor. Öyle ki, bu diziler sadece birer seyirlik olmaktan çıkıp, pek çok kişinin Türkçe öğrenmesine vesile olan birer eğitim aracına dönüşmüş durumda.

Basın toplantısına, Sinema Genel Müdürü Birol Güven, TGA'nın dizilerinin yapımcılarıyla oyuncularından; Ozan Akbaba, Sinem Ünsal ve Eda Ece de katıldı.

TGA'DAN YENİ PROJE

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), dizilerimize olan bu ilgiyi daha kurumsal ve geniş çaplı bir tanıtım hamlesine dönüştürmek için yeni bir proje başlattı.

Bu kapsamda hazırlanan, Türkiye’nin eşsiz rotalarını hikâye merkezli bir kurguyla sunan mini diziler, sosyal medya platformlarında milyarlarca izlenme sayısına ulaşarak dijital dünyada büyük bir yankı uyandırıyor.

Bu yeni vizyon, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna tanıtıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, toplantıda yaptığı konuşmada bu yaklaşımın çerçevesini çizerek, mini dizilerde yer almanın milli formayı giymek gibi olduğunu vurguladı. Mehmet Nuri Ersoy, küresel turizm anlayışının artık yalnızca destinasyon seçimiyle sınırlı olmadığını belirterek turizmin bir hikâyeye dâhil olma, bir duyguyu yaşama ve bir yaşam tarzını deneyimleme sürecine dönüştüğünü ifade etti. Eda Ece - Sinem Ünsal - Mehmet Nuri Ersoy - Ozan Akbaba Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin dünyada en çok dizi üreten ülkelerin başında geldiğini, yıllık üretilen dizi bölümü sayısında dünya lideri konumunda olduğunu ve dizi ihracatında ABD ve İngiltere ile birlikte dünyanın en büyük üç televizyon endüstrisinden biri hâline geldiğini vurguladı. Türk dizilerinin bugün yaklaşık 170 ülkede, 1 milyara yakın izleyici tarafından takip edildiğini belirten Mehmet Nuri Ersoy, dizi ihracatından elde edilen gelirin 1 milyar doları aştığını kaydetti. Ersoy, bu gücün Türkiye'nin sahip olduğu en etkili tanıtım ve yumuşak güç unsurlarından biri olduğunu dile getirdi.

TGA DİZİLERİYLE TANITIMDA YENİ BİR SAYFA Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) aracılığıyla bugüne kadar 200’e yakın ülkede tanıtım yapıldığını, GoTürkiye markasının 10 dilde yayın yapan küresel bir platform hâline geldiğini aktardı. Dijital tanıtımda ulaşılan 31.5 milyar gösterim ve 11 milyar izlenme rakamlarının ardından, tanıtımda yeni bir aşamaya geçildiğini belirten Ersoy, mini dizi formatının bu vizyonun merkezinde yer aldığını söyledi. Reklam filmlerinin yanına hikâye odaklı, sinematik kalitesi yüksek mini dizilerin eklendiğini ifade eden Ersoy, bu modelin dünya tanıtım tarihinde yenilikçi bir örnek oluşturduğunu vurguladı. DÖRT MİNİ DİZİ YÜZ MİLYONLARCA GÖSTERİM Yeni strateji kapsamında bugüne kadar dört mini dizinin hayata geçirildiğini belirten Mehmet Nuri Ersoy, 5 Haziran'da yayımlanan 'Antalya Gambit', 18 Haziran'da yayımlanan 'İstanbul My Love', 29 Kasım’da yayımlanan 'Hidden Lover', 11 Aralık’ta yayımlanan 'An Istanbul Story' adlı yapımların, Antalya ve İstanbul’un kültürel, doğal ve tarihî zenginliklerini dünyaya tanıttığını söyledi. İlk iki mini dizinin 2 milyar 930 milyonun üzerinde gösterim elde ettiğini açıklayan Mehmet Nuri Ersoy, 'Hidden Lover'ın 251 milyon, 'An Istanbul Story'nin ise kısa sürede 156 milyon gösterime ulaştığını ifade etti. DİZİ SEKTÖRÜNE YENİ DESTEK MEKANİZMASI Mehmet Nuri Ersoy, konuşmasında dizi sektörüne yönelik yeni bir destek mekanizmasını da duyurdu. Buna göre, belirli tanıtım kriterlerini karşılayan ve en az üç kıt'ada 10 ülkeye ihraç edilen yapımlar, Bakanlık tarafından desteklenecek. Mehmet Nuri Ersoy, destek sürecinin, kurulacak özel bir komisyon tarafından değerlendirileceği belirtti. Geleceğe Miras Projesi kapsamında ayağa kaldırılan antik kentlere ve ören yerlerine de değinen Ersoy, gerekli tedbirler alınarak buraların dizi ve film yapımlarına plato olarak açılacağını ifade etti.