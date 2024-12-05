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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Mehmet Türkmen'in ilk derbi tecrübesi! - Fenerbahçe Haberleri

        Mehmet Türkmen'in ilk derbi tecrübesi!

        Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini yönetecek olan hakem Mehmet Türkmen, ilk kez bir derbide düdük çalacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 13:53 Güncelleme: 05.12.2024 - 13:53
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        Mehmet Türkmen'in ilk derbi tecrübesi!
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        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 7 Aralık Cumartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edecek. Bu zorlu mücadelede hakem Mehmet Türkmen görev alacak. Türkmen'in yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Candaş Elbil yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Erkan Özdamar olacak.

        Mehmet Türkmen, böylelikle kariyerinde ilk kez bir derbiyi yönetmiş olacak.

        BEŞİKTAŞ'IN 1, F.BAHÇE'NİN 2 MAÇINI YÖNETTİ

        Geçtiğimiz sezondan bu yana Süper Lig'de düdük çalan Mehmet Türkmen, bugüne kadar Beşiktaş'ın 1, Fenerbahçe'nin ise 2 maçında yer aldı. Türkmen, ligin 2. haftasındaki Beşiktaş - Antalyaspor mücadelesini yönetmiş ve siyah-beyazlılar karşılaşmayı 4-2 kazanmıştı.

        32 yaşındaki Türkmen, 4. haftada oynanan Fenerbahçe (3) - Alanyaspor (0) ve 10. haftadaki Fenerbahçe (2) - Bodrum FK (0) maçlarına da Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından hakem olarak atandı.

        2024-2025 sezonunda Süper Lig'de 10 müsabaka yöneten Mehmet Türkmen, sezon başında ise Beşiktaş'ın, Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek Süper Kupa'yı müzesine götürdüğü karşılaşmanın dördüncü hakemiydi.

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