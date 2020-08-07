Mehmet Yozgatlı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "4 yıl boyunca büyük onur ve gururla formasını giydiğim Fenerbahçemize şimdi teknik direktör Erol Bulut'un yardımcısı ve yol arkadaşı olarak geri döndüm. Fenerbahçemizin başarısı için, daha önce de olduğu gibi yine elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.