"ÇOK SİNİRLİYİM"

Otoparka bıraktığı otomobilinin camını kırdıklarını ve pasaport dahil tüm eşyalarını çaldıklarını söyleyen Mehtap Yılmaz, daha sonra şu ifadeleri kullandı: Valizim, pasaportum, param, çantam, her şeyi almışlar. Şu anda üstümdekilerle kaldım. Arabayı patlatmışlar. Arabanın camını kırmışlar. Büyük camı kırmamış, en azından küçük camı kırmış, çok düşünceliymiş. Tutanak tutturduk. Allah'ın izniyle yeniden pasaportumu çıkaracağım. Çok sinirliyim arkadaşlar. Maalesef soyulduk.