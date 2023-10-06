Meka Beton talep toplama başladı! MEKAG hisse fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var kaç lot verir?
Meka Beton talep toplama işlemleri, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayının ardından başladı. Meka Beton Santralleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. #MEKAG toplamda 16.900.000 lotunu satışa çıkarıyor. Meka Beton Santralleri, halka arz yoluyla 50.000.000 TL olan mevcut sermayesini 12.500.000 TL artırarak 62.500.000 TL'ye çıkarmayı hedefliyor. MEKAG bist kodlu şirketin payları Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek. İşte Meka Beton halka arza ilişkin merak edilenler...
Meka Beton Santralleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanırken talep toplama işlemleri başladı. MEKAG bist kodlu halka arz talep toplama işlemleri Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. ortaklığında gerçekleşecek. Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek olan Meka Beton'un halka arz açıklığı yüzde 27.04 olarak belirlendi. İşte Meka Beton (MEKAG) halka arz detayları...
MEKA HALKA ARZ OLUYOR!
Meka Beton Santralleri, halka arz yoluyla 50.000.000 TL olan mevcut sermayesini 12.500.000 TL artırarak 62.500.000 TL’ye çıkaracak. Halka arzda ayrıca mevcut ortaklardan Mehmet Kaybal’ın sahip olduğu 4.400.000 TL nominal değerli B grubu payların satışı da gerçekleştirilecek.
MEKA BETON HALKA ARZ TARİHİ NE ZAMAN?
Meka Beton halka arz tarihi 5-6 Ekim 2023 olarak açıklandı.
MEKA BETON HALKA ARZ TALEP TOPLAMA SAATLERİ
Meka Beton Santralleri halka arzına saat 10.30 ila 13.00 arasında katılım gösterilmesi gerekiyor.
MEKA BETON HALKA ARZI NASIL ALINIR?
Meka Beton halka arzına katılım göstermeniz için hisse alır gibi başvuru yapmanız gerekmektedir.
MEKA HALKA ARZ FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?
Meka Beton Santralleri halka arz hisse fiyatı 25 TL olarak belirlendi. Satılan payların tamamı eşit dağıtılacak. Payların tamamının satılması durumunda Meka Beton Santralleri’nin halka arz büyüklüğü yaklaşık 422 milyon TL olacak. Şirketin halka açıklık oranı ise %25,44 olacak.
MEKA BETON KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Meka Beton katılım endeksine uygundur.
MEKA BETON DÜŞEBİLECEK OLASI PAY MİKTARI
Katılıma sayısına göre düşebilecek olası lot miktarı
1.7 Milyon katılım – 10 Lot (248,50 TL).
2 Milyon katılım – 9 Lot (211,25 TL).
2.5 Milyon katılım – 7 Lot (169 TL).
3 Milyon katılım – 6 Lot (149,75 TL).
3.5 Milyon katılım – 5 Lot (120,75 TL) dağıtabilir.