Mekanı su bastı oyuna devam ettiler
Adana'da yaşanan şiddetli yağış Barbaros Mahallesi'nde ev ve iş yerlerini su altında bıraktı. Mahalleli kovalarla tahliyeye uğraşırken, su basan kıraathanede oyunlar yarıda kalmadı
Giriş: 30.01.2026 - 19:30 Güncelleme: 30.01.2026 - 19:30
Adana’da sağanak nedeniyle Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi’ndeki çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Mahalle sakinleri evlerindeki suyu kovalarla tahliye etmeye çalıştı. Mahallede su basan kıraathanedekiler de duruma aldırış etmeden oyun oynamaya devam etti.
