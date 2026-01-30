Habertürk
        Mekanı su bastı oyuna devam ettiler

        Mekanı su bastı oyuna devam ettiler

        Adana'da yaşanan şiddetli yağış Barbaros Mahallesi'nde ev ve iş yerlerini su altında bıraktı. Mahalleli kovalarla tahliyeye uğraşırken, su basan kıraathanede oyunlar yarıda kalmadı

        Kaynak
        Habertürk / DHA
        Giriş: 30.01.2026 - 19:30 Güncelleme: 30.01.2026 - 19:30
        Dışarıda sel, masada el
        Adana’da sağanak nedeniyle Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi’ndeki çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Mahalle sakinleri evlerindeki suyu kovalarla tahliye etmeye çalıştı. Mahallede su basan kıraathanedekiler de duruma aldırış etmeden oyun oynamaya devam etti.

        Kuvvetli yağış Adana ve Mersin’i vurdu
        Kuvvetli yağış Adana ve Mersin’i vurdu Haberi Görüntüle
