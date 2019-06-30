Arthur Bishop, suikastçilik işini bırakmaya karar vermiştir. Ancak sevgilisi Gina çok güçlü ve tehlikeli bir adam tarafından kaçırılınca, onun hayatını kurtarabilmek için yeniden eski işine dönmek zorunda kalacaktır. Görevi, dünyanın 3 farklı yerindeki birbirinden zor suikastleri gerçekleştirmek ve onlara kaza süsü vermektir.