Mekanik 2: Suikast filmi oyuncuları kimler? Mekanik 2: Suikast filmi konusu nedir? İzleyenler tarafından merak konusu oldu. Aksiyon dolu filmde izleyenlerin de yakından tanıdığım oyuncular yer alıyor. İşte, Mekanik 2: Suikast filmine dair detaylar...
MEKANİK 2: SUİKAST FİLMİ KONUSU
Arthur Bishop, suikastçilik işini bırakmaya karar vermiştir. Ancak sevgilisi Gina çok güçlü ve tehlikeli bir adam tarafından kaçırılınca, onun hayatını kurtarabilmek için yeniden eski işine dönmek zorunda kalacaktır. Görevi, dünyanın 3 farklı yerindeki birbirinden zor suikastleri gerçekleştirmek ve onlara kaza süsü vermektir.
MEKANİK 2: SUİKAST FİLMİ OYUNCULARI
Yapım Yılı: 2016
Yönetmen: Dennis Gansel
Oyuncular: Jason Statham, Jessica Alba, Tommy Lee Jones, Michelle Yoah.
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