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        Haberler Dünya Meksika'dan ABD'ye kaçak yollarla giren Türk vatandaşı: Amerikalılar sınırı geçenler konusunda endişelenmeli

        Meksika'dan ABD'ye kaçak yollarla giren Türk vatandaşı: Amerikalılar sınırı geçenler konusunda endişelenmeli

        ABD'ye kaçak yollarla giren Türk vatandaşlarının sayısı her geçen yıl artıyor. Kaliforniya eyaletinde göçmenlerle ilgili çekim yapan Fox News ekibi, bir grup Türkle konuştu. Gruptan bir kişi, ilginç açıklamalarıyla dikkat çekti. Tesla CEO'su Elon Musk da habere yorum yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 23:26 Güncelleme: 23.05.2024 - 23:26
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        ABD'ye kaçak giren Türkten ilginç açıklama
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        Fox News muhabiri Bill Melugin, Meksika’dan kaçak yollarla ABD’ye giren Türk vatandaşlarıyla konuştu.

        Kanalda yayımlanan ve Kaliforniya eyaletinin Jacumba bölgesinde kaydedilen videoda, adı açıklanmayan kişilerden birinin sözlerine yer verildi.

        Söz konusu kişi, sınırı geçmek için Meksika’da bir kartele yaklaşık 10 bin dolar ödediğini söyledi.

        Türk vatandaşı, “Aslında ABD halkı tamamen haklı. Bu ülkeye kimler geliyor? Bilmiyorlar. Tamam, ben iyiyim. Ama ya diğerleri iyi değilse? Ya onlar katil, psikopat ya da başka bir şeyse? Bunun garantisi yok” diye konuştu.

        Adam, sınırda hiçbir güvenlik kontrolü yapılmadığını ve sınırdan geçenlerini incelenmediğini söyledi.

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        Türk vatandaşı, Melugin’in “Sınırı kimlerin geçtiği konusunda endişeleniyor musun?” sorusuna “Evet, çünkü insanlar normal değil gibi” yanıtını verdi.

        Melugin haberde, videodaki kişinin ABD’ye gelebilmek için varını yoğunu sattığını aktardı.

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        Muhabir ayrıca attığı tweet’te, Türk vatandaşlarının ABD vizesine birden fazla kez başvurduğunu, reddedilince sınırı kaçak yollarla geçmeye karar verdiğini ve bunun ne kadar kolay olduğuna şaşırdıklarını söyledi. Bill, “Bana, ‘Amerikalılar güvenlik ve sınırı geçenler konusunda endişelenmeli’ dedi” ifadelerini kullandı.

        Teknoloji milyarderi Elon Musk da habere “Vay be” diyerek şaşkınlığını gizleyemedi.

        NBC News’in 7 Mayıs’ta geçtiği habere göre ABD’ye kaçak yollarla giren Türk vatandaşlarının sayısı 4 yıl önce 60’ken 2023’te 15 bin 430’u buldu.

        *Haberin görseli Fox News'ten servis edilmiştir.

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        #ABD
        #kaçak göçmen
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