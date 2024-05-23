Meksika'dan ABD'ye kaçak yollarla giren Türk vatandaşı: Amerikalılar sınırı geçenler konusunda endişelenmeli

Fox News muhabiri Bill Melugin, Meksika’dan kaçak yollarla ABD’ye giren Türk vatandaşlarıyla konuştu.

Kanalda yayımlanan ve Kaliforniya eyaletinin Jacumba bölgesinde kaydedilen videoda, adı açıklanmayan kişilerden birinin sözlerine yer verildi.

NEW: A Turkish man who crossed into Jacumba, CA illegally w/ a group of other Turkish men told me he paid $10k to a cartel, & expressed shock at how easy it was to cross the U.S. border with no resistance, telling me Americans should be “worried” about security & who is crossing. pic.twitter.com/Qb1a9BiDuV — Bill Melugin (@BillMelugin_) May 23, 2024

Söz konusu kişi, sınırı geçmek için Meksika’da bir kartele yaklaşık 10 bin dolar ödediğini söyledi.

Türk vatandaşı, “Aslında ABD halkı tamamen haklı. Bu ülkeye kimler geliyor? Bilmiyorlar. Tamam, ben iyiyim. Ama ya diğerleri iyi değilse? Ya onlar katil, psikopat ya da başka bir şeyse? Bunun garantisi yok” diye konuştu.

Adam, sınırda hiçbir güvenlik kontrolü yapılmadığını ve sınırdan geçenlerini incelenmediğini söyledi. REKLAM Türk vatandaşı, Melugin’in “Sınırı kimlerin geçtiği konusunda endişeleniyor musun?” sorusuna “Evet, çünkü insanlar normal değil gibi” yanıtını verdi. Melugin haberde, videodaki kişinin ABD’ye gelebilmek için varını yoğunu sattığını aktardı. Hangi uçuş noktalarına denetim geldi? Haberi Görüntüle Muhabir ayrıca attığı tweet’te, Türk vatandaşlarının ABD vizesine birden fazla kez başvurduğunu, reddedilince sınırı kaçak yollarla geçmeye karar verdiğini ve bunun ne kadar kolay olduğuna şaşırdıklarını söyledi. Bill, “Bana, ‘Amerikalılar güvenlik ve sınırı geçenler konusunda endişelenmeli’ dedi” ifadelerini kullandı.