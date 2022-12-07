Türk kahvesi dünyanın en iyisi 0:00 / 0:00

AA

Hernandez, Dünya Türk Kahvesi vesilesiyle AA'ya ilettiği videolu mesajında, Türk kahvesinin, 2013'te Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne dahil edildiğini hatırlatarak, UNESCO'yu, Türkiye'yi ve kahvesini tebrik etti.

Hernandez, "Gençliğimden beri kahve içicisiyim ama Türk kahvesini keşfettiğimde bu kahvenin dünyanın en iyisi olduğuna karar verdim." ifadesini kullandı.

BÜYÜKELÇİLERE TÜRK KAHVESİ HEDİYESİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü vesilesiyle Türkiye'deki tüm ülkelerin büyükelçilerine, Türk kahvesi ve fincan hediye etmişti.

Fahrettin Altun, büyükelçilere gönderdiği mesajda, Türk kahvesinin eşsiz lezzetinin yanında dostluk, misafirperverlik, zarafet ve samimiyetin simgesi olarak Türk kültür hayatında müstesna bir yere sahip olduğunu kaydetmişti.

"Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır" sözünün de Türk kahvesinin bir içecekten çok daha fazlası olduğuna işaret ettiğine dikkati çeken Altun, mesajında, "5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü münasebetiyle, ülkelerimiz ve halklarımız arasındaki dostluğun pekişmesini temenni ederim." ifadelerini kullanmıştı.

5 ARALIK DÜNYA TÜRK KAHVESİ GÜNÜ

Türk kahvesi, 2013'te UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne dahil edildi.

Kabul edildiği tarih olan 5 Aralık, her yıl "Dünya Türk Kahvesi Günü" olarak kutlanıyor.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.