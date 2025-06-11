Meksika - Türkiye maçı CANLI ANLATIM

SAAT: 04.00

STAT: Kenan Memorial Stadı

HAKEM: Moeth Gaymes

YAYIN: TV8

Meksika:

Türkiye: Berke Özer, Kaan Ayhan, Yasin Özcan, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Kerem Aktürkoğlu, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Kenan Yıldız.

Eylül ayında başlayacak 2026 FIFA Dünya Kupası Eleme Grubu karşılaşmalarına hazırlanan A Milli Futbol Takımı, ABD kampındaki ikinci hazırlık maçında Meksika ile karşılaşıyor.

Bu maç, iki takım arasındaki ilk karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

Türkiye, ABD kampındaki ilk hazırlık maçında ABD'yi 2-1 yendi. Meksika maçı ile ABD kampını tamamlayacak ay-yıldızlı ekip, karşılaşmanın ardından Türkiye'ye dönecek.

MEKSİKA İLE İLK MAÇ A Milli Futbol Takımı, Meksika ile tarihindeki ilk kez karşılaşıyor. REKLAM Meksika, ABD ve Kanada ile 2026 FIFA Dünya Kupası'nın üç ev sahibinden biri olacak.

VINCENZO MONTELLA YÖNETİMİNDE 23. MAÇ Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde 23'üncü sınavını Meksika karşısında veriyor. Montella'nın kulübede yer aldığı ilk 3 karşılaşmayı kazanan Türkiye, sonrasında oynadığı 5 maçta ise galibiyet elde edemedi. Ay-yıldızlı ekip, EURO 2024'ün ilk maçında Gürcistan'ı yenerek galibiyet özlemine son verdi. İtalyan teknik adam yönetiminde 16'sı resmi, 6'sı özel 22 maça çıkan milliler, 12 galibiyet elde etti, 6 mağlubiyet ve 4 beraberlik yaşadı. Rakip fileleri 36 kez havalandıran ay-yıldızlı ekip, kalesinde 28 gol gördü.