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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Meksika - Türkiye maçı CANLI ANLATIM - Futbol Haberleri

        Meksika - Türkiye maçı CANLI ANLATIM

        Türkiye - Meksika maçı heyecanı HTSPOR'da... Eylül ayında başlayacak 2026 Dünya Kupası Eleme Grubu karşılaşmalarına hazırlanan A Milli Futbol Takımı, ABD kampındaki ikinci hazırlık maçında Meksika ile karşılaşıyor. Türkiye, ABD kampındaki ilk hazırlık maçında ev sahibi ABD'yi 2-1 yendi. Meksika maçı ile ABD kampını tamamlayacak ay-yıldızlı ekip, karşılaşmanın ardından Türkiye'ye dönecek.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 11.06.2025 - 02:48 Güncelleme: 11.06.2025 - 02:55
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        SAAT: 04.00

        STAT: Kenan Memorial Stadı

        HAKEM: Moeth Gaymes

        YAYIN: TV8

        Meksika:

        Türkiye: Berke Özer, Kaan Ayhan, Yasin Özcan, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Kerem Aktürkoğlu, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Kenan Yıldız.

        Eylül ayında başlayacak 2026 FIFA Dünya Kupası Eleme Grubu karşılaşmalarına hazırlanan A Milli Futbol Takımı, ABD kampındaki ikinci hazırlık maçında Meksika ile karşılaşıyor.

        Bu maç, iki takım arasındaki ilk karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

        Türkiye, ABD kampındaki ilk hazırlık maçında ABD'yi 2-1 yendi. Meksika maçı ile ABD kampını tamamlayacak ay-yıldızlı ekip, karşılaşmanın ardından Türkiye'ye dönecek.

        MEKSİKA İLE İLK MAÇ

        A Milli Futbol Takımı, Meksika ile tarihindeki ilk kez karşılaşıyor.

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        Meksika, ABD ve Kanada ile 2026 FIFA Dünya Kupası'nın üç ev sahibinden biri olacak.

        VINCENZO MONTELLA YÖNETİMİNDE 23. MAÇ

        Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde 23'üncü sınavını Meksika karşısında veriyor.

        Montella'nın kulübede yer aldığı ilk 3 karşılaşmayı kazanan Türkiye, sonrasında oynadığı 5 maçta ise galibiyet elde edemedi. Ay-yıldızlı ekip, EURO 2024'ün ilk maçında Gürcistan'ı yenerek galibiyet özlemine son verdi.

        İtalyan teknik adam yönetiminde 16'sı resmi, 6'sı özel 22 maça çıkan milliler, 12 galibiyet elde etti, 6 mağlubiyet ve 4 beraberlik yaşadı. Rakip fileleri 36 kez havalandıran ay-yıldızlı ekip, kalesinde 28 gol gördü.

        641. MAÇ

        ABD kampındaki ikinci hazırlık maçında Meksika ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 641'inci müsabakasını oynuyor.

        Türkiye, 102 yıllık tarihinde 354'ü resmi, 286'sı özel toplam 640 maç oynayıp, biri hükmen 251 galibiyet, 150 beraberlik ve 239 yenilgi yaşadı.

        Ay-yıldızlılar, 275'i deplasmanda, 276'sı Türkiye'de, 89'u ise tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3 tanesi hükmen galibiyet sonucunda 878 gol attı, kalesinde 913 gol gördü.

        Bugüne kadar 91 farklı ülke takımıyla mücadele eden milli takım, 640 karşılaşmanın 555'ini Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 24'ünü Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

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