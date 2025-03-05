A Milli Futbol Takımı, Meksika ile karşı karşıya gelecek. Konu ile ilgili açıklama Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) geldi. TFF'nin açıklamasına göre ay-yıldızlı ekip, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında ABD'de iki özel maç oynayacak. Milli takım, bu maçların ikincisini turnuvanın ev sahiplerinden Meksika ile yapacak. Peki, Meksika - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Meksika - Türkiye hazırlık maçı nerede oynanacak? İşte milli maç tarihi ve saati hakkında bilgiler…