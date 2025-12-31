Mel Gibson ile sevgilisi Rosalind Ross, 9 yıllık birlikteliklerinin ardından ayrıldı.

70 yaşındaki ünlü oyuncu ve 35 yaşındaki yazar Ross, haberi doğrulayan bir açıklama yayımladı.

Mel Gibson ile Rosalind Ross; "Hayatımızın bu bölümünü sonlandırmak üzücü olsa da güzel bir oğlumuz var ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Ocak ayında 9 yaşına girecek olan Lars adında bir oğulları olan çiftin yaklaşık bir yıl önce ayrıldığı öğrenildi. Rosalind Ross, hamilelik haberini, 2016'da duyurmuş, oğullarını Ocak 2017'de kucaklarına almışlardı.

9 ÇOCUĞU VAR

Mel Gibson'ın 8 çocuğu daha var. 29 yıl evli kaldığı eski eşi Robyn Moore'dan 7 yetişkin çocuğu olan Gibson'ın, eski sevgilisi Oksana Grigorieva'dan 2009 doğumlu bir kızı var.