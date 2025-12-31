Habertürk
        Mel Gibson 9 yıllık sevgilisi Rosalind Ross'dan ayrıldı

        Mel Gibson 9 yıllık sevgilisinden ayrıldı

        Mel Gibson ile 9'uncu çocuğunun annesi olan Rosalind Ross, 9 yıllık birlikteliğini bitirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2025 - 10:36 Güncelleme: 31.12.2025 - 10:36
        9 yıllık sevgilisinden ayrıldı
        Mel Gibson ile sevgilisi Rosalind Ross, 9 yıllık birlikteliklerinin ardından ayrıldı.

        70 yaşındaki ünlü oyuncu ve 35 yaşındaki yazar Ross, haberi doğrulayan bir açıklama yayımladı.

        Mel Gibson ile Rosalind Ross; "Hayatımızın bu bölümünü sonlandırmak üzücü olsa da güzel bir oğlumuz var ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

        Ocak ayında 9 yaşına girecek olan Lars adında bir oğulları olan çiftin yaklaşık bir yıl önce ayrıldığı öğrenildi. Rosalind Ross, hamilelik haberini, 2016'da duyurmuş, oğullarını Ocak 2017'de kucaklarına almışlardı.

        9 ÇOCUĞU VAR

        Mel Gibson'ın 8 çocuğu daha var. 29 yıl evli kaldığı eski eşi Robyn Moore'dan 7 yetişkin çocuğu olan Gibson'ın, eski sevgilisi Oksana Grigorieva'dan 2009 doğumlu bir kızı var.

        #Mel Gibson
        #Ayrılık
