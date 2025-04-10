Mel Novak hayatını kaybetti
'Kara Kuşak Jones', 'Ölüm Oyunu' ve 'Göze Göz' filmlerindeki rolleriyle tanınan ABD'li oyuncu Mel Novak, 90 yaşında hayatını kaybetti
Giriş: 10.04.2025 - 14:51 Güncelleme: 10.04.2025 - 14:51
ABD'li oyuncu Mel Novak'tan acı haber geldi. 'Kara Kuşak Jones', 'Ölüm Oyunu' ve 'Göze Göz' gibi birçok yapımda yer alan Mel Novak, 90 yaşında hayata veda etti.
Mel Novak'ın hayatını kaybettiğini kızı Nikol Conant, duyurdu. Conant, babasının California'daki bir bakım ve tedavi tesisinde doğal sebeplerden öldüğünü açıkladı.
Fotoğraflar: Mega, Avalon, Shutterstock
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