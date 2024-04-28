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        Haberler Magazin Melek Baykal'dan yıllar sonra gelen 'Cennet Mahallesi' itirafı - Magazin haberleri

        Melek Baykal'dan yıllar sonra gelen itiraf

        Melek Baykal, 2004 - 2007 arasında ekrana gelen 'Cennet Mahallesi' dizisiyle ilgili yıllar sonra ilginç bir itirafta bulundu. Dizide 'Pembe' karakterine hayat veren Bakyal, proje aşamasında başrolde yer alan iki oyuncudan memnun olmadığını ve o isimlerle dizide rol almak istemediğini söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.04.2024 - 14:52 Güncelleme: 28.04.2024 - 15:07
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        Bir döneme damga vuran, 2004 - 2007 arasında ekrana gelen 'Cennet Mahallesi'nde 'Pembe' ve 'Yunus' karakterine hayat veren Melek Baykal ile Müjdat Gezen, dikkat çeken bir söyleşide bulundu.

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        'Müjdat Gezen ile Bizim Ev' programına konuk olan Melek Baykal, yıllar sonra 'Cennet Mahallesi' adlı dizinin hiç bilinmeyen bir yönü hakkında itirafta bulundu.

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        BAŞROLDEKİ İSİMLERDEN MEMNUN OLMADI

        Dizinin yapımcısı Türker İnanoğlu ile ilk görüşmesinden sonra başrolde oynayacak isimlerden memnun olmadığını belirten Melek Baykal, iki oyuncunun diziye devam etmesi halinde kendisinin rol almak istemediğini belirtti.

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        "BİRİ TÜRKÜCÜ DİĞERİ MANKEN..."

        Melek Baykal, Alişan ve Çağla Şikel'in o dönem ekran tecrübesinin olmaması ve birinin türkücülük, diğerinin ise modellikten geliyor olması nedeniyle ön yargı sahibi olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı: Ben ikisine de karşı çıkmıştım. Çünkü Türker İnanoğlu benimle ilk konuştuğunda dedi ki; "Alişan ve Çağla Şikel var." Dedim ki; "O zaman beni affedin ne olur, çünkü ben biri manken diğeri türkücü... Oynayamam kusura bakmayın." Israrla "Sen bana güven, olacak" dedi ve gerçekten de oldu. Türker ağabey havayı çok iyi koklayan bir adamdı.

        #cennet mahallesi
        #melek baykal
        #Müjdat Gezen
        #alişan
        #çağla şıkel
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